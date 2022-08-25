Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (26/8), Quan Thế Âm hiển linh, Cát Tinh nhập mệnh: 3 con giáp hưởng lộc trời vận mệnh hanh thông, phúc khí tràn đầy, của cải không ngừng vào cửa

Tử vi nói rằng, kể từ ngày 26/8 này trở đi, những người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Mão nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công.

Mão là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Con giáp này luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình. Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, Mão dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Người tuổi Thân tương đối lý tính, cho dù là công việc hay cuộc sống, hay trong chuyện tình cảm hôn nhân, con giáp này đều không bao giờ đưa ra những quyết định nóng vội, bốc đồng, đều phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới thực hiện.

Con giáp này không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa ngày 26/8 này, do bước vào cục diện tương hợp nên mọi mặt của tuổi Thân đều thuận lợi. Công việc của con giáp này kể từ thời gian này diễn ra trôi chảy, tiền bạc không phải lo lắng, đặc biệt chuyện tình cảm thăng hoa chưa từng có.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Tuổi Dậu

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Người tuổi Dậu có tính cách rộng rãi, làm việc gì cũng cởi mở, các mối quan hệ cũng rất tốt đẹp, có rất nhiều bạn bè tốt. Tính cách lạc quan, yêu đời chính là điểm nhấn, sức hút của con giáp này.

Tử vi cho biết, kể từ ngày 26/8 trở đi, do có thái tuế tương trợ, mọi việc cảu Dậu đều tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Công việc làm một được hai, thu nhập gấp ba gấp bốn thời kỳ đầu năm, tiền tiêu không hết. Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

* Thông in trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm