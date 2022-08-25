Hết tháng 7 cô hồn, âm khí tiêu tán, phúc lộc lên hương: TOP 3 con giáp sau đây 'thời tới cản không nổi', có cơ hội thoát nghèo, tình duyên - sự nghiệp đều rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 11:46

Theo tử vi học, hết tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này sẽ đón nhận tin vui dồn dập, tài khoản ngân hàng tăng nhanh chóng mặt, đổi vận bất ngờ.

Tuổi Sửu

Hết tháng 7 cô hồn, âm khí tiêu tán, phúc lộc lên hương: TOP 3 con giáp sau đây 'thời tới cản không nổi', có cơ hội thoát nghèo, tình duyên - sự nghiệp đều rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu thành thật, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và rất chăm chỉ làm việc. 

Theo tử vi cho biết, hết tháng 7 âm lịch, tà khí tiêu tán, Sửu được Cát Tinh nhập mệnh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận của tuổi Sửu vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ trong tháng mới tới nên thu nhập của Sửu từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. 

Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian qua của Sửu, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

Tuổi Tỵ

Hết tháng 7 cô hồn, âm khí tiêu tán, phúc lộc lên hương: TOP 3 con giáp sau đây 'thời tới cản không nổi', có cơ hội thoát nghèo, tình duyên - sự nghiệp đều rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Interne

Người tuổi Tỵ cởi mở, thẳng thắn, là người “nghĩ gì nói nấy”, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. 

Theo tử vi cho biết, chỉ cần bước qua tháng 7 cô hồn, người tuổi Tỵ sẽ thoát khỏi vận đen. Con giáp này sẽ được Thần Tài phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Sang tháng mới này, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng mới, mang về nguồn lợi nhận cao. Họ có thu nhập dư dả, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Con giáp Tỵ làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Trong khi người tuổi này đi làm ăn xa cũng có thành quả mang về. Làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Hợi

Hết tháng 7 cô hồn, âm khí tiêu tán, phúc lộc lên hương: TOP 3 con giáp sau đây 'thời tới cản không nổi', có cơ hội thoát nghèo, tình duyên - sự nghiệp đều rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Hợi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Hết tháng 7 âm lịch cũng là lúc những người tuổi Hợi tạm biệt vận xui. Những ngày sắp tới, tuổi Hợi được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.

Tuổi Hợi có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt. Người làm kinh doanh thì tìm được nguồn hàng tốt, bạn làm ăn hữu hảo nên doanh số cứ tăng lên từng ngày. Ngoài ra những khoản đầu tư của họ trước đây đã bắt đầu sinh lời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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