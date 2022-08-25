Nhà tiên tri lừng danh đoán định, đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch): TOP 3 con giáp được Thần Tài nhập mệnh, hô biến từ 'nghèo rớt mồng tơi' đến đại gia khét tiếng, hút tài hút lộc, kiếm tiền siêu đỉnh

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 08:08

Trong ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này, vận may phản công, điềm lành nối tiếp, 3 con giáp 'làm mưa làm gió', trúng thưởng cực lớn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. 

Nhà tiên tri lừng danh đoán định, đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch): TOP 3 con giáp được Thần Tài nhập mệnh, hô biến từ 'nghèo rớt mồng tơi' đến đại gia khét tiếng, hút tài hút lộc, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch), tuổi Tý được Thần Tài độ mệnh nên rất may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Lại được Lục Hợp nâng đỡ, con giáp này dù vất vả một chút nhưng đổi lại vận trình tài lộc bứt phá, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao. 

Chất lượng cuộc sống trong thời gian tới của Tý được cải thiện rất nhiều. Làm gấp đôi công việc với một nửa công sức được lãnh đạo cấp trên ưu ái và quý trọng, việc thăng chức, tăng lương sẽ trở thành hiện thực. Ngoài ra, tài lộc tăng cao, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ rất yêu thích thể diện, rất coi trọng hình ảnh trong lòng người khác, đồng thời họ cũng lạc quan và yêu đời hơn.

Nhà tiên tri lừng danh đoán định, đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch): TOP 3 con giáp được Thần Tài nhập mệnh, hô biến từ 'nghèo rớt mồng tơi' đến đại gia khét tiếng, hút tài hút lộc, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của những người sinh năm Ngọ kể từ ngày 29/7 âm lịch trở đi sẽ vô cùng hanh thông. Có Thực Thần trợ vận mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền nên Ngọ gặp nhiều may mắn, khởi đầu đại tài, cuộc sống đỡ vất vả, gia đạo làm ăn phát đạt, được thăng quan tiến chức liên tục, có cơ hội phát triển và thành công trong sự nghiệp cá nhân, dễ gặt hái thành công.

Lại được sự che chở của quý nhân, con giáp này có thêm cơ hội làm giàu, chỉ cần nỗ lực của bản thân bạn sẽ sớm có được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

Tuổi Tuất

Sao tốt chiếu mệnh, phúc khí tương sinh, đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch), không chỉ các sao may mắn đến phù hộ mà các sao tài lộc, sao đào hoa cũng đến mang lại tài lộc lớn cho người tuổi Tuất.

Nhà tiên tri lừng danh đoán định, đúng 0h đêm nay (29/7 âm lịch): TOP 3 con giáp được Thần Tài nhập mệnh, hô biến từ 'nghèo rớt mồng tơi' đến đại gia khét tiếng, hút tài hút lộc, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Thiên Tài che chở nên vận trình trong thời gian tới của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn, nhiều người đón tin vui tiền bạc cũng như cơ hội thăng tiến trên đường công danh - sự nghiệp. Khoảng thời gian sắp tới đây, Tuất cũng sẽ được thần Tài mở ra thời cơ may mắn, những chuyện vui xung quanh cuộc sống của bạn tăng lên, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để đạt được ước mơ và ngày càng thịnh vượng. 

Từ đây đến cuối năm, Tuất có vận đào hoa, gặp nhiều may mắn, chuyện vui, phát triển vững chắc trong sự nghiệp, có bước tiến dài, chắc chắn sẽ hanh thông, có một vụ thu hoạch lớn. Hãy để bản thân kiếm được nhiều tiền!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h đêm nay (28/7 âm lịch), sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn: 3 con giáp sau đây vượt vũ môn thành công, tiền vô xồng xộc, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới 

Đúng 0h đêm nay (28/7 âm lịch), sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn: 3 con giáp sau đây vượt vũ môn thành công, tiền vô xồng xộc, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới 

Đây là 3 con giáp nhờ được Thần Tài thương yêu, sẽ có chuỗi ngày sắp tới đầy rực rỡ, ngập trong tiền tài lộc lá.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi