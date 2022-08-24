Tử vi đúng 3 ngày tới (1/8 âm lịch), hết tháng cô hồn: TOP 3 con giáp ăn được lộc Thần Tài, rũ sạch vận đen tháng cũ, đón lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 18:18

Trong ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch tới đây, 3 con giáp này không chỉ may mắn về tiền bạc mà công danh cũng vô cùng thuận lợi. Bạn nên tận dụng cơ hội để thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Sửu luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình. Người tuổi Sửu cũng rất tình cảm và hay lo nghĩ nhiều, nhưng thời gian tới mọi thứ sẽ thật sự khép lại.

Tử vi đúng 3 ngày tới (1/8 âm lịch), hết tháng cô hồn: TOP 3 con giáp ăn được lộc Thần Tài, rũ sạch vận đen tháng cũ, đón lộc về đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch này, tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Quãng thời gian sắp tới đây, tuổi Sửu phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Ngoài ra tuổi Sửu còn gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ tìm được hướng đi mới, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Người tuổi Sửu vốn cần cù, chịu khó, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa đã có thể giúp họ thăng hoa rực rỡ. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu ít nhất xây dựng được cơ ngơi bền vững, nếu không cũng kiếm được khoản tiền lớn để dành kinh doanh làm ăn trong năm sau.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có vận khí vượng phát ngay trong ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch này. Nhờ sao Thiên Tuế chiếu mệnh nên bạn rất khéo léo trong ăn nói, giao tiếp được lòng người khác. Đây là điều tốt giúp cho bạn có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp.

Tử vi đúng 3 ngày tới (1/8 âm lịch), hết tháng cô hồn: TOP 3 con giáp ăn được lộc Thần Tài, rũ sạch vận đen tháng cũ, đón lộc về đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những dự án và kế hoạch trong thời điểm này cũng được thực hiện đạt thành công mỹ mãn. Bạn thu về những kết quả đáng nể, đó là công sức và sự nỗ lực hết mình của bạn trong thời gian qua. Bên cạnh đó, phương diện tài chính của bạn cũng vô cùng khởi sắc. Có thể trúng số hoặc trúng dự án lớn trong thời điểm này.

Dù làm thuê ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Mão cũng thuận buồm xuôi gió. Về cuối năm, những hợp đồng trị giá to liên tục tới, thời cơ kiếm tiền trở nên tiện lợi hơn. Người tuổi Mão còn mang mệnh phú quý, với thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

Tuổi Tuất

Bước sang tháng 8 âm lịch này, người tuổi Tuất sẽ cải thiện được tài chính và sự nghiệp. Cung tiền nong vốn giậm chân tại chỗ nay được khơi thông. Dòng tiền chảy vào trơn tru, Tuất rủng rỉnh, dư dả tới tận thời kì dài sau đó.

Những công sức của bạn được mọi người công nhận và gặt hái lại nhiều thành tựu đáng nể. Tháng 8 âm lịch này tinh thần của bạn vô cùng khởi sắc, làm việc gì cũng thu về nhiều kết quả tốt. 

Tử vi đúng 3 ngày tới (1/8 âm lịch), hết tháng cô hồn: TOP 3 con giáp ăn được lộc Thần Tài, rũ sạch vận đen tháng cũ, đón lộc về đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuất được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng giao cho chức vụ lớn, có thể là lãnh đạo dẫn dắt đội nhóm. Vì thế bạn nên tận dụng cơ hội để thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình. Trong tháng 8 âm lịch này, người tuổi Tuất không chỉ may mắn về tiền bạc mà công danh cũng vô cùng thuận lợi đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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