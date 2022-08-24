Thần Tài sẽ nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp nào trúng giải độc đắc vào chiều mai (25/8/2022)?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 16:21

Nhờ có được số tiền lớn mà cuộc đời 3 con giáp này sẽ thăng hoa vượt bậc, mua nhà, sắm xe... mọi kế hoạch đều được thực hiện trơn tru như ước nguyện.

Tuổi Ngọ

Thần Tài sẽ nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp nào trúng giải độc đắc vào chiều mai (25/8/2022)? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Ngọ có sự kiên trì và bền bỉ không ai sánh bằng. Không những thế, họ còn là những người trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Theo tử vi cho biết, vào chiều ngày mai (25/8/2022) sẽ là thời điểm có nhiều chuyển biến đối với tuổi Ngọ. Đây là lúc những người cầm tinh con Ngựa "khổ tận cam lai", mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, con giáp này sẽ được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Kể từ thời điểm này trở đi, Ngọ có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được khách hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Người làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng từ cấp trên, làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với thời gian trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Ngọ có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Sửu

Thần Tài sẽ nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp nào trúng giải độc đắc vào chiều mai (25/8/2022)? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Sửu luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình. 

Tử vi ngày 25/8/2022 cho biết, do người tuổi Sửu có Cát Tinh nhập mệnh, nên được quý nhân vây quanh giúp đỡ, làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi Sửu cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Kể từ thời điểm này trở đi, cùng với bản chất quyết đoán của người tuổi Sửu sẽ giúp con giáp này dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn trong thời gian tới.

Tuổi Dậu

Thần Tài sẽ nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp nào trúng giải độc đắc vào chiều mai (25/8/2022)? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại gian khó mà tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được giá trị cho chính mình.

Thời thế là điều mà ai cũng biết, và tuổi Dậu sẽ phải trải qua nhiều trắc trở, khó khăn, mỗi lần như thế họ lại càng kiên cường và vững tâm hơn. Thời gian qua tuổi Dậu tưởng chừng như rơi vào bế tắc, đường cùng nhưng may mắn thay bước sang ngày 25/8/2022 này là giai đoạn chuyển biến tích cực đối với họ.

Kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, khổ nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đúng 7 ngày tới (31/8), Phật Bà mở đường, thần may mắn độ trì: 3 con giáp nhận tin vui bất ngờ, sự nghiệp hưng thịnh, tình - tiền viên mãn

Tử vi đúng 7 ngày tới (31/8), Phật Bà mở đường, thần may mắn độ trì: 3 con giáp nhận tin vui bất ngờ, sự nghiệp hưng thịnh, tình - tiền viên mãn

Tử vi dự báo, đây là những con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 15 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi