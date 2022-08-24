Đúng 0h đêm nay (28/7 âm lịch), sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn: 3 con giáp sau đây vượt vũ môn thành công, tiền vô xồng xộc, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới 

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 21:21

Đây là 3 con giáp nhờ được Thần Tài thương yêu, sẽ có chuỗi ngày sắp tới đầy rực rỡ, ngập trong tiền tài lộc lá.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Người tuổi này cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu. Con giáp này luôn tâm niệm còn sống là còn lao động.

Đúng 0h đêm nay (28/7 âm lịch), sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn: 3 con giáp sau đây vượt vũ môn thành công, tiền vô xồng xộc, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, khi đồng hồ điểm đúng 0h ngày 28/7 âm lịch, vận mệnh của Sửu sẽ vô cùng khởi sắc. Thời gian tới, Sửu được quý nhân ra tay giúp đỡ. Sự may mắn đi kèm với khả năng của bản thân, Sửu nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người cũng như cấp trên.

Đối với những người làm kinh doanh, họ sẽ bất ngờ thu được nhiều lợi nhuận. Bên cạnh đó, sự nghiệp cũng có hướng phát triển mới kéo theo tài vận tăng thêm. Dự kiến cuối năm nếu không thể rực rỡ thăng hoa thì ít nhất cũng để dành được một khoản tiền lớn, thoải mái sống đến vài năm sau.

Tuổi Ngọ

Thời gian qua, mặc dù tuổi Ngọ nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng có lúc phải đối mặt với những tình huống ngoài ý muốn, khiến họ vẫn chưa thể thực hiện được những điều mình muốn.

Đúng 0h đêm nay (28/7 âm lịch), sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn: 3 con giáp sau đây vượt vũ môn thành công, tiền vô xồng xộc, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ nửa cuối năm trở về sau lại là một câu chuyện khác. Đặc biệt từ cuối tháng 7 âm lịch trở đi, cụ thể từ ngày 28/7 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ đổi vận bất ngờ. Công việc của họ tiến triển thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được đối tác, bạn làm ăn uy tín. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên họ thu về nhiều thành quả, chẳng còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện kinh tế. Nếu biết nắm bắt thời cơ, có khả năng tuổi Ngọ sẽ trở thành đại gia chỉ trong một đêm. Dự kiến từ đây đến cuối năm, tiền tài tự chạy vào túi, Ngọ có cuộc sống sung túc không ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người mang số mệnh phú quý. Nhưng cuộc sống của họ lại khá chênh vênh, có lúc thì kiếm được rất nhiều tiền, có lúc thì lại sa cơ thất thế. Tuy nhiên, tuổi Dậu vốn là người chăm chỉ, siêng năng và hoàn toàn bình tĩnh để đối mặt với những thử thách. Họ luôn hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn, nên không thể phó mặc cho mọi thứ mà phải tự mình làm chủ.

Đúng 0h đêm nay (28/7 âm lịch), sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn: 3 con giáp sau đây vượt vũ môn thành công, tiền vô xồng xộc, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 0h ngày 28/7 âm lịch này, tuổi Dậu sẽ gặp vận may đặc biệt. Ngỡ rằng cả năm sẽ khốn khổ và không tìm được lối thoát thì cuối cùng đã được các vị thần may mắn chiếu cố. Kể từ đây, tài vận của tuổi Dậu sẽ thay đổi đột biến. Sự nghiệp không những có hướng đi mới mà còn có cơ hội làm giàu bên ngoài.

Thời gian này, người tuổi Dậu có thể nói là “cầu tài đắc tài” “cầu lợi được lợi”. Ngoài ra, do được cấp trên đánh giá cao về năng lực làm việc nên con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lương và tăng thưởng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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