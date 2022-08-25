Tử vi 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), ngàn sao tinh tú hội tụ, vận khí lên cao: 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, sẽ lập nên cơ đồ hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 15:13

Cơ hội ập đến, cát vận bủa vây, 3 con giáp sau đây sẽ là những người gặp nhiều may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần này (26/8 - 28/8).

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), ngàn sao tinh tú hội tụ, vận khí lên cao: 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, sẽ lập nên cơ đồ hưng thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có tính cách độc lập, thông minh và luôn biết tự mình vươn lên trong cuộc sống. 

Theo tử vi cho biết, trong 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), vận thế của con giáp này tiến triển rất thuận lợi, Thìn cơ bản sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào, muốn làm việc gì cũng đều hoàn thành xuất sắc. Bản mệnh nhận được nhiều thông tin tích cực về tài chính. Thời điểm này Thìn được Cát Tinh hậu thuẫn để tìm ra cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Nhờ vậy, thu nhập của bản mệnh sớm cải thiện.

Ngày thứ 7 này (27/8) sẽ là ngày vượng tài khí với Thìn. Bản mệnh nên tranh thủ tận dụng để triển khai công việc, cầu tài lộc khả năng thành công sẽ cao.

Vận may này đến từ chính sự nhạy bén và năng lực của Thìn. Bản mệnh nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng và giành được tài lộc về cho mình. Ngoài ra, Thìn có thể tìm cách để gia tăng tài lộc.

Tuổi Tỵ

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), ngàn sao tinh tú hội tụ, vận khí lên cao: 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, sẽ lập nên cơ đồ hưng thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), tuổi Tỵ cũng là con giáp may mắn có nguồn thu khá khả quan. Thông qua nỗ lực cùng tài năng của chính bản thân mình, bản mệnh nhận lấy may mắn, xứng đáng có được tiền bạc về tay.

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn thôi.

Ngoài nguồn thu nhập chính khá ổn định ra thì bản mệnh còn có cả nguồn thu phụ bên ngoài vẫn đang gia tăng. Lợi thế khá lớn nên hãy luôn vững tâm để giành lấy những điều mình mong muốn. Tuy vậy, bạn cũng nên chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe của mình, đừng chỉ mải mê với việc kiếm tiền mà bạc đãi cơ thể, đến khi đổ bệnh thì có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể lấy lại được sức khỏe ban đầu.

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), ngàn sao tinh tú hội tụ, vận khí lên cao: 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền tài tăng nhanh vùn vụt, sẽ lập nên cơ đồ hưng thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão may mắn cũng là một trong số những con giáp phát tài dịp cuối tuần này (26, 27, 28/8), vận trình của bản mệnh khá vượng, thu nhập nhanh chóng được cải thiện.

Bạn được trao thêm sự tự tin để phát huy năng lực. Cũng nhờ cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian dài nên thành tích tích lũy của bạn rất tốt, được cấp trên ghi nhận và hứa hẹn sẽ cải thiện vị trí ngay trong các tháng tới.

Thời điểm này, một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Những người làm trong ngành tài chính, đầu tư, bất động sản… được cho là cũng đang có lợi thế khá lớn. Vì thế tranh thủ dịp này, bạn nên đẩy mạnh hoạt động, tích cực làm việc sẽ thu được lợi nhuận tốt và mở rộng các mối quan hệ phục vụ cho sự phát triển sau này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

 

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