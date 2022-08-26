Chưa đầy 24h nữa là bước sang tháng 8 âm lịch, ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp này, phi những nước đại tiến tới thành công, triệu sự như ý, tỷ lần hạnh phúc

Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này. Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai.

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn trong tháng 8 âm lịch sắp tới. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Mọi nỗ lực trước đây đều sẽ được đền đáp. Công việc thăng tiến nhanh chóng, tạo tiền đề vững chắc cho tương lại, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba tháng trước.

Nhờ sự thông minh và nahnh nhẹn cùng với sự trợ giúp từ Thái Tuế, những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc trong tháng 8 âm lịch này. Người cầm tinh con Khỉ là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu trong tháng mới này cũng diễn ra viên mãn. Con giáp này và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Thân. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Khỉ trong những tháng cuối năm khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Dậu có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con giáp Tuất sẽ được hưởng mọi may mắn trong tháng 8 âm lịch tới đây, nhờ sự trợ giúp từ ngàn sao may mắn. Tháng này mọi khía cạnh của tuổi Tuất đều đạt tới đỉnh điểm của sự tốt đẹp. Trải qua thời gian dài tích lũy và học tập rèn luyện mọi việc đã bắt đầu khởi sắc, bước sang một trang mới.

Có cát tinh Nguyệt Đức soi sáng dẫn đường, chỉ cần bạn cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong công việc thì chắc chắn sẽ giành được thành quả to lớn. Đặc biệt con giáp này được chiếu cố về tiền tài nhiều hơn cả.

Với những người tuổi Tuất còn độc thân thì đây chính là khoảng thời gian cực kỳ sung túc cho bạn tìm kiếm một nửa của mình. Với ai có đôi có cặp thì tình duyên thêm phần viên mãn. Những người tuổi Tuất nên biết nắm lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng tương lai của mình thật thành công rực rỡ, khiến ai cũng phải nể phục, tôn trọng bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm