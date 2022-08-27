Theo những chuyên gia phong thủy cho biết, đúng 15h30 chiều nay (mùng 1/8 âm lịch) Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mão. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Tử vi nói rằng, người tuổi Mão có đức tính kiên nhẫn, làm việc gì cũng có sức chịu đựng bền bỉ hơn người. Dù làm việc gì họ cũng tính toán, suy nghĩ thấu đáo. Con giáp này không dễ dàng tin vào lời kẻ xấu, không dễ lầm đường lạc lối.

Đúng 15h30 chiều mùng 1/8 âm lịch, dương khí của người tuổi Ngọ rất tốt, dù làm ngành nào thì bạn cũng có thể nắm bắt thêm của cải, rất thích hợp để chủ động tìm kiếm tài lộc, sẽ có một vụ thu hoạch mỹ mãn. Tinh thần Ngọ có thể nổi lên, sự nghiệp hưng thịnh, trung niên công danh sự nghiệp lên cao, phúc lộc đầy nhà, phú quý.

Đặc biệt, kể từ thời gian này trở đi, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Ngọ thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Tuổi Dậu

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Theo tử vi cho biết, đúng 15h30 chiều nay (mùng 1/8 âm lịch), người tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được Thần Tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 8 âm này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhưng đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm