Trúng số độc đắc vào lúc 15h30 chiều nay (1/8 âm lịch), 3 con giáp mở bát tháng 8 đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 06:18

Top 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng, người tuổi Mão có đức tính kiên nhẫn, làm việc gì cũng có sức chịu đựng bền bỉ hơn người. Dù làm việc gì họ cũng tính toán, suy nghĩ thấu đáo. Con giáp này không dễ dàng tin vào lời kẻ xấu, không dễ lầm đường lạc lối.

Trúng số độc đắc vào lúc 15h30 chiều nay (1/8 âm lịch), 3 con giáp mở bát tháng 8 đầy viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo những chuyên gia phong thủy cho biết, đúng 15h30 chiều nay (mùng 1/8 âm lịch) Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mão. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đặc biệt, kể từ thời gian này trở đi, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp. 

Tuổi Ngọ

Trúng số độc đắc vào lúc 15h30 chiều nay (1/8 âm lịch), 3 con giáp mở bát tháng 8 đầy viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 15h30 chiều mùng 1/8 âm lịch, dương khí của người tuổi Ngọ rất tốt, dù làm ngành nào thì bạn cũng có thể nắm bắt thêm của cải, rất thích hợp để chủ động tìm kiếm tài lộc, sẽ có một vụ thu hoạch mỹ mãn. Tinh thần Ngọ có thể nổi lên, sự nghiệp hưng thịnh, trung niên công danh sự nghiệp lên cao, phúc lộc đầy nhà, phú quý.

Cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Ngọ thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Tuổi Dậu

Trúng số độc đắc vào lúc 15h30 chiều nay (1/8 âm lịch), 3 con giáp mở bát tháng 8 đầy viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 15h30 chiều nay (mùng 1/8 âm lịch), người tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được Thần Tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 8 âm này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhưng đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ hôm nay (1/8 âm lịch), Thần linh thấu tỏ, soi đường chỉ lối cho 3 con giáp bước qua cơn hoạn nạn, kiếm tiền dễ như chơi, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc cất cánh

Kể từ hôm nay (1/8 âm lịch), Thần linh thấu tỏ, soi đường chỉ lối cho 3 con giáp bước qua cơn hoạn nạn, kiếm tiền dễ như chơi, chạm đâu cũng có vàng, tài lộc cất cánh

Từ đầu tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sẽ có quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 55 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia