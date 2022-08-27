Ghen đỏ mắt 4 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Phật Bà thương yêu trong tháng 9 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 10:39

Trong tháng 9 này, 4 con giáp dưới đây sẽ được Thần Tài ghé thăm, phù hộ cuộc sống giàu sang sung túc, tiền tài - công danh đều rực rỡ.

Tuổi Tý

Ghen đỏ mắt 4 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Phật Bà thương yêu trong tháng 9 dương lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9 dương lịch này, người tuổi Tý sẽ có tài lộc cực kì thịnh vượng, vận may sẽ tự động gõ cửa. Người tuổi Tý được khuyên rằng hãy tận dụng thời gian tháng 9 này để phát triển đa chiều cả về khả năng kiếm tiền cũng như mở rộng cơ hội kinh doanh.

Nếu có mục tiêu đầu tư thì đừng chần chừ, cứ nắm bắt cơ hội và coi nó như một hướng phát triển khác. Đừng lo, người tuổi Tý có thể nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ cực kì hậu hĩnh!

Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Tuổi Sửu

Ghen đỏ mắt 4 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Phật Bà thương yêu trong tháng 9 dương lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9 dương lịch sắp tới đây, người tuổi Sửu có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển sự nghiệp, mọi kế hoạch có thể tiến triển như dự kiến, bạn bè xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Nhờ đó mà đường tới thành công cũng được rút ngắn hơn đôi chút.

Mặc dù năm nay có thể là một năm thử thách đối với người cầm tinh con Trâu, có nhiều điều bạn sẽ nghĩ rằng quá sức với bản thân. Nhưng trên thực tế, nếu cố gắng một cách nghiêm túc thì không có gì là không thể với bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải đủ nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, không lãng phí tài nguyên từ các quy nhân, có vậy mới nhanh chóng "lên voi" được.

Nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là Thần Tài, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội.

Tuổi Thìn

Ghen đỏ mắt 4 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Phật Bà thương yêu trong tháng 9 dương lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, bước sang tháng 9 dương lịch, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng.

Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Tuất

Ghen đỏ mắt 4 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Phật Bà thương yêu trong tháng 9 dương lịch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Tuất dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi tháng 9 dương lịch cho biết, Tuất liên tục nhận được nhiều tin vui bất ngờ cả ở phương diện tiền bạc lẫn tình cảm. Trong công việc, tài lộc tuổi Tuất dồi dào chẳng ai có thể sánh lại kịp.

Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Tuất sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc vào lúc 15h30 chiều nay (1/8 âm lịch), 3 con giáp mở bát tháng 8 đầy viên mãn

Trúng số độc đắc vào lúc 15h30 chiều nay (1/8 âm lịch), 3 con giáp mở bát tháng 8 đầy viên mãn

Top 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi