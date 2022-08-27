Ghen đỏ mắt 4 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Phật Bà thương yêu trong tháng 9 dương lịch

Nếu có mục tiêu đầu tư thì đừng chần chừ, cứ nắm bắt cơ hội và coi nó như một hướng phát triển khác. Đừng lo, người tuổi Tý có thể nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ cực kì hậu hĩnh!

Trong tháng 9 dương lịch này, người tuổi Tý sẽ có tài lộc cực kì thịnh vượng, vận may sẽ tự động gõ cửa. Người tuổi Tý được khuyên rằng hãy tận dụng thời gian tháng 9 này để phát triển đa chiều cả về khả năng kiếm tiền cũng như mở rộng cơ hội kinh doanh.

Trong tháng 9 dương lịch sắp tới đây, người tuổi Sửu có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển sự nghiệp, mọi kế hoạch có thể tiến triển như dự kiến, bạn bè xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Nhờ đó mà đường tới thành công cũng được rút ngắn hơn đôi chút.

Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Mặc dù năm nay có thể là một năm thử thách đối với người cầm tinh con Trâu, có nhiều điều bạn sẽ nghĩ rằng quá sức với bản thân. Nhưng trên thực tế, nếu cố gắng một cách nghiêm túc thì không có gì là không thể với bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải đủ nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, không lãng phí tài nguyên từ các quy nhân, có vậy mới nhanh chóng "lên voi" được.

Nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là Thần Tài, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, bước sang tháng 9 dương lịch, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng.

Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Tuất dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi tháng 9 dương lịch cho biết, Tuất liên tục nhận được nhiều tin vui bất ngờ cả ở phương diện tiền bạc lẫn tình cảm. Trong công việc, tài lộc tuổi Tuất dồi dào chẳng ai có thể sánh lại kịp.

Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Tuất sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm