Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp tài lộc đầy tay, cả tháng 8 âm lịch bận rộn đếm tiền, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 09:39

Câu nói 'Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng' quả thực linh ứng với những con giáp dưới đây. Trong những ngày đầu tháng 8 âm lịch, hứa hẹn kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu hoài không hết.

Tuổi Mùi

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp tài lộc đầy tay, cả tháng 8 âm lịch bận rộn đếm tiền, đổi vận giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 8/2022 âm lịch cho thấy, vào những ngày đầu tháng, đặc biệt mùng 1 và mùng 2 âm lịch, là thời điểm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Mùi trên phương diện tiền bạc, bởi số tiền bạn kiếm được có dấu hiệu vượt trội hơn hẳn so với thời gian trước đó.

Cho dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có được cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Thậm chí, thời điểm này, Mùi không cần phải căng thẳng tìm kiếm cơ hội tài lộc hoặc cạnh tranh quá vất vả nữa, bởi nhiều khi cơ hội có khi tự đến, chỉ cần vươn tay ra là nắm bắt được ngay.

Tử vi khuyên bạn rằng hãy mở lòng để xây dựng những mối quan hệ xã giao mới, bởi đó cũng chính là cách để bạn có thể tăng thêm cơ hội kiếm tiền cho mình, đồng thời giải quyết những khúc mắc tồn tại bấy lâu.

Tuổi Dần

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp tài lộc đầy tay, cả tháng 8 âm lịch bận rộn đếm tiền, đổi vận giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được Thần Tài phù hộ, tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn trong những ngày đầu của tháng 8 âm lịch 2022. Con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời.

Thời gian này, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Những nỗ lực mà tuổi Dần bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, suôn sẻ, khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Điều quan trọng nhất là chính vào thời gian này, Sửu đã bước qua ngưỡng cửa cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn. Con giáp này quả thực có phúc khí hơn người. 

Tuổi Ngọ

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp tài lộc đầy tay, cả tháng 8 âm lịch bận rộn đếm tiền, đổi vận giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội kiếm tiền đến với người tuổi Ngọ dồn dập vào ngay thời điểm những ngày đầu tháng 8 âm lịch. Ngày nào bạn cũng có thể đếm tiền không ngơi tay, bao nhiêu khó khăn, vất vả trước đó đều được trả công xứng đáng cả. Với sự lanh lợi, nhạy bén của mình, bạn không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào xuất hiệu trước mắt. Ngọ hiểu rằng chăm chỉ, chịu khó, cần cù thì mới có được thành quả như mình mong muốn, chứ nếu muốn “ngồi mát ăn bát vàng” thì e rằng là đó chỉ là mong ước viển vông.

Thời gian này, tiền tài của Ngọ tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác phải ghen tị. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Ngọ có thể đạt được nhiều mục tiêu đặt ra từ trước. Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, bản mệnh nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn được sao Phù Đức chiếu mệnh nên sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, ngược lại còn luôn được quý nhân trợ giúp trong mọi việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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