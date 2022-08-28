Vào lúc 16h30 chiều nay (28/8), giải đặc biệt 200 tỷ sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn nào?

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn dưới đây, khi đã là chủ nhân của những giải thưởng đặc biệt vào chiều mai (Chủ nhật, 28/8).

Tuổi Ngọ Những người tuổi Ngọ hiền lành nhưng nội tâm vốn dĩ mạnh mẽ, lại không ngừng theo đuổi sự giàu có và quyền lực. Vì thế trong cuộc sống họ luôn nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Hầu hết người tuổi Ngọ đều gặt hái được thành công hơn người ở một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời. Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi cho biết, vào lúc 16h30 chiều chủ nhật tuần này (28/8), tuổi Ngọ sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Không những thế họ còn được quý nhân chỉ dẫn, dễ dàng thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Ngoài ra, đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực, vận may luôn ở bên, mong ước trong năm nay sẽ thành hiện thực. Tuổi Thân Thân sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Thân sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi chủ nhật (28/8) cho biết, vào lúc 16h30 chiều cùng ngày, thời điểm vận khí của Thân lên rất cao, con giáp nhận được sự trợ giúp từ Thần tài nên có khả năng trúng mánh. Thời gian trước Thân vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Thân còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Bên cạnh Thần tài chiếu cố, Thân còn có sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi. Tuổi Mão Những người tuổi Mão có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Mão luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Theo tử vi, trong ngày chủ nhật cuổi tuần này (28/8), người tuổi Mão sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Mão cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Những tháng cuối năm là giai đoạn thích hợp mưu cầu tiền tài của tuổi Mão, hãy cứ đối mặt với mọi việc với thái độ tích cực thì họ sẽ dễ nhận được bất ngờ về tài lộc. Trong năm nay, việc mua nhà mua xe cũng không quá xa vời, nếu không thì cũng tìm được cơ hội đầu tư sinh lời khủng đáng mong chờ. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ghen đỏ mắt 4 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Phật Bà thương yêu trong tháng 9 dương lịch Trong tháng 9 này, 4 con giáp dưới đây sẽ được Thần Tài ghé thăm, phù hộ cuộc sống giàu sang sung túc, tiền tài - công danh đều rực rỡ.

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