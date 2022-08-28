3 con giáp được gọi tên trên bảng vàng, trúng số cực đậm trong tuần mới này (29/8-4/9)

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 10:41

Bước sang tuần mới này (29/8-4/9), tử vi dự đoán có 3 con giáp gặt hái được nhiều thành công, biến mọi việc từ nguy thành nan, thêm tiền thêm của.

Tuổi Tý

3 con giáp được gọi tên trên bảng vàng, trúng số cực đậm trong tuần mới này (29/8-4/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những con giáp gặp may mắn trong tuần mới (29/8-4/9) có thể kể đến là con giáp tuổi Tý, đây chính là thời gian mà tuổi Tý bứt phá vươn lên trong cuộc sống.

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tý luôn được nhìn nhận là con giáp chăm chỉ, hiền lành nhưng không thiếu đi phần quyết đoán mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Theo tử vi, bước sang tuần mới này, người tuổi Tý sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Tý được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống theo đó mà càng ngày càng nở hoa.

Tuổi Thân

3 con giáp được gọi tên trên bảng vàng, trúng số cực đậm trong tuần mới này (29/8-4/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Khỉ chính là con giáp tiếp theo được điểm tên trong danh sách những người may mắn trong tuần mới này (29/8-4/9). Những người tuổi Thân thường là người thông minh có tầm nhìn xa trông rộng và luôn biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều bạn bè hỗ trợ.

Đặc biệt, khi bước sang tuần mới này, tuổi Thân có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Tử vi những ngày tới cho thấy, dù làm gì tuổi Thân cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc.

Thời gian này, tiền tài của Thân tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác phải ghen tị. Tuần mới này chính là bước đệm cho những tháng cuối năm, bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cơ hội tạo ra của cải đến vô tận, gia đạo có được niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tuổi Dậu

3 con giáp được gọi tên trên bảng vàng, trúng số cực đậm trong tuần mới này (29/8-4/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu thời gian qua, tuổi Dậu phải vất vả, chạy vạy đủ việc thì khi bước sang tuần mới này (29/8-4/9), bạn sẽ đổi vận, rất dễ gặp may. Trước mắt, bạn sẽ có những tin vui bất ngờ. Trong những ngày sắp tới đây, tuổi Dậu có thể tiến gần mục tiêu thành công trong khoảng thời gian ngắn. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống theo đó mà càng ngày càng nở hoa.

Do được Thần Phật phù hộ nên công việc trong tuần mới này của những người tuổi Dậu thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp ngày càng mở rộng. Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Dậu không còn phải đau đầu vì tiền nữa. 

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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