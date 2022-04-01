Trong vòng 4 tháng tới (tháng 4,5,6,7): 3 con giáp vận thế lên cao không ngừng, thu lộc dồn dập, thêm hỉ thêm tài

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 22:25

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, nhân duyên của tuổi Dần, Sửu, Thìn trong khoảng thời gian 4 tháng tới cũng rất tốt.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hoạt bát đáng yêu, khỏe mạnh lại dũng mãnh. Trong vòng 4 tháng tới, được hai ngôi sao may mắn là "Nguyệt đức", "Thiên hi" cao chiếu, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều vận may, làm chuyện gì cũng cát tường, vui vẻ.

Không chỉ đường tình duyên đỏ hơn, đường tài vận cũng không ngừng bạo phát. Thậm chí, những người cầm tinh con hổ còn có hy vọng gặp được người trong định mệnh, kết thành duyên số.

Trong vòng 4 tháng tới (tháng 4,5,6,7): 3 con giáp vận thế lên cao không ngừng, thu lộc dồn dập, thêm hỉ thêm tài - Ảnh 1
Trong vòng 4 tháng tới, được hai ngôi sao may mắn là 'Nguyệt đức', 'Thiên hi' cao chiếu, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dường như nhận được sự giúp đỡ của Nguyệt lão, vận đào hoa của tuổi Sửu trong thời gian 4 tháng tới bùng nổ rực rỡ. Rất có thể, trong khoảng thời gian này, họ gặp được duyên phận, thành kẻ có đôi, có cặp.

Không chỉ thế, vui vẻ trong chuyện tình cảm khiến tuổi Sửu tinh thần phấn chấn, làm việc hiệu quả. Họ có cơ hội được cấp trên cất nhắc, thể hiện bản thân, đường công danh sự nghiệp rộng mở, cơ hội kiếm tiền của mở ra nhiều hơn.

Trong vòng 4 tháng tới (tháng 4,5,6,7): 3 con giáp vận thế lên cao không ngừng, thu lộc dồn dập, thêm hỉ thêm tài - Ảnh 2
 Tuổi Sửu trong thời gian 4 tháng tới bùng nổ rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 4 tháng tới, tài vận của tuổi Thìn có thể nói là tốt. Thiên thời tam hợp, ngũ hành tương sinh, tuổi Thìn gặp nhiều niềm vui bất ngờ, thú vị. Dù để tâm hay vô tâm, tuổi Thìn đều dễ gặp những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng.

Việc kinh doanh của tuổi Thìn cũng cực tốt, sự nghiệp có cơ hội thăng chức. Con giáp này sẽ được quý nhân vây quanh, giúp đỡ, dễ dàng hoàn thành một số mục tiêu đã đề ra. Chỉ cần có ý chí, có mục tiêu rõ ràng, tuổi Thìn có thể thành công phát tài.

Trong vòng 4 tháng tới (tháng 4,5,6,7): 3 con giáp vận thế lên cao không ngừng, thu lộc dồn dập, thêm hỉ thêm tài - Ảnh 3
Trong 4 tháng tới, tài vận của tuổi Thìn có thể nói là tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Vận xui đảo chiều, trước ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vượng phát như diều gặp gió, tài lộc rợp trời, tiền vàng rủng rỉnh

Vận xui đảo chiều, trước ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vượng phát như diều gặp gió, tài lộc rợp trời, tiền vàng rủng rỉnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 0 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới