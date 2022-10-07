Trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Thần Tài để mắt, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp ngồi yên hưởng lộc, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 10:12

Tử vi dự đoán, trong 24h trước ngày Rằm tháng 9 đến, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ đạt được những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc.

Tuổi Tý

Trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Chính Ấn nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành, đi vào giai đoạn triển khai cụ thể. Tinh thần cống hiến vì công việc đó giúp cho bạn lọt vào mắt xanh của cấp trên, được tuyển chọn vào danh sách bồi dưỡng.

Chuyện tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, cùng chia sẻ và thảo luận mọi thứ với nhau. Đây chính là lý do khiến bạn dù có đang gặp khó khăn thì mọi việc sẽ dần trở nên tốt đẹp.

Trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Thần Tài để mắt, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp ngồi yên hưởng lộc, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Chính Ấn nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể tranh thủ tiến hành các việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng, tìm kiếm đối tác… bởi xác suất thành công khá lớn trong 24h trước ngày Rằm tháng 9. Nhờ uy tín của mình, những chú Mèo có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị hoặc gặp được những đối tác đáng tin cậy, hợp tác cùng phát triển.

Với người đầu tư kinh doanh, nhờ may mắn cộng với khéo léo mà bạn dễ trúng quả đậm, tiền bạc rủng rỉnh. Bạn có thể tìm cách duy trì tài khí như mở rộng kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng để lãi mẹ đẻ lãi con.

Trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Thần Tài để mắt, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp ngồi yên hưởng lộc, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Người tuổi Mão có thể tranh thủ tiến hành các việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng, tìm kiếm đối tác… bởi xác suất thành công khá lớn trong 24h trước ngày Rằm tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Tuất không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì cũng có tiền bạc ào ào đổ về túi. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số…

Đặc biệt, với người làm kinh doanh buôn bán thì hôm nay quả là ngày phát tài phát lộc. Khách hàng vào ra nô nức, đơn hàng tới tấp đến tay, lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần. Vận trình tình cảm của con giáp này thăng hoa nhanh chóng. Tình yêu của hai bạn vẫn giữ được hương vị ngọt ngào, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thêm thắm thiết.

Trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Thần Tài để mắt, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp ngồi yên hưởng lộc, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Dự đoán trong vòng 24h trước ngày Rằm tháng 9, Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Tuất không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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