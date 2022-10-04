Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 13:55

Người thuộc 3 con giáp này sắp sửa có nhiều cơ hội đổi đời, cần biết nắm bắt đúng lúc để cuộc đời rực rỡ vào cuối ngày hôm nay 4/10.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người hòa đồng, ham học hỏi và luôn hào hứng với những điều mới mẻ. Họ giỏi giao tiếp nên đi đến đâu cũng phát huy khả năng kết nối, mang lại bầu không khí cho đám đông và tiếng cười cho tất cả mọi người. Tuy nhiên trông dễ tính thế thôi nhưng họ khá nghiêm khắc với bản thân, một khi đã muốn làm điều gì đó thì họ sẽ thúc ép chính mình làm cho bằng được, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. 

Dần có nhiều hoài bão, dù không quá tham vọng nhưng luôn cố gắng để vươn lên tầm cao mới, nâng giá trị của bản thân. Sự kiên định và quyết tâm sẽ giúp con giáp này đạt được nhiều thành tựu vào cuối ngày hôm nay. Cuộc đời không tránh khỏi sóng gió nhưng tất cả đều là thử thách mà cuộc đời này dành cho Dần trước khi cho họ chạm đến ước mơ. Vậy nên chỉ cần không bỏ cuộc, Dần sẽ có tất cả những gì mong muốn trong thời gian này.

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài - Ảnh 1
Sự kiên định và quyết tâm sẽ giúp con giáp tuổi Sửu đạt được nhiều thành tựu vào cuối ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con người cứng đầu, chỉ muốn làm theo ý mình và chấp nhận mọi kết quả đến với mình. Nhưng với bản tính cẩn thận, con giáp này luôn lên kế hoạch và đảm bảo bản thân có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhờ đó mà Sửu sống với một tâm thế không bao giờ hối hận, dù thành hay bại họ cũng được an ủi vì đã cố gắng hết sức mình. 

Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/10, vận trình tài lộc của con giáp này được cho là cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn. Sửu có đầu óc tính toán sắc bén, nắm bắt thời cơ nhanh chóng nên cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay. Sự nghiệp của họ về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài - Ảnh 2
Dự đoán cuối ngày hôm nay 4/10, vận trình tài lộc của con giáp này được cho là cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất lúc nào cũng theo đuổi cuộc sống lý tưởng của riêng mình. Họ có những hoài bão riêng mà không phải ai cũng hiểu được. Đó là lý do Sửu tuy vui vẻ, hòa đồng nhưng ít khi nói về dự định của chính mình, họ giữ lại cho riêng mình và âm thầm biến chúng thành sự thật mà thôi. Dù không quá tham vọng, đam mê vật chất nhưng con giáp này rất chăm chỉ làm việc, họ thích cảm giác tận hưởng thành quả do chính sức lực của mình làm ra và trân trọng nó.

Tử vi cho hay, cuối ngày hôm nay 4/10, tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Những dự định ấp ủ trong thời gian qua của họ sẽ bước vào giai đoạn triển khai, ổn định và thậm chí là sinh lời. Tạm gác qua những thú vui, cuộc sống tự do tự tại, Tuất đặt trọn sự chú tâm vào công việc thì cuộc đời của họ nhiều khả năng sẽ thăng hoa, đến mức bản thân họ không ngờ tới. Lúc đó, Tuất có thể thoải mái làm những điều mình thích, lại còn được mọi người ngưỡng mộ hết mực.

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài - Ảnh 3
Tử vi cho hay, cuối ngày hôm nay 4/10, tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang ngày mai, Thần Tài thả bao lì xì đỏ, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, xòe tay hứng lộc, sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Sang ngày mai, Thần Tài thả bao lì xì đỏ, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, xòe tay hứng lộc, sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Tử vi có nói, sang ngày mai, 3 con giáp sau đây có thể đạt được cuộc sống giàu sang, không phải lo nghĩ về tiền bạc.

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