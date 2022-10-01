Tử vi 3 ngày đầu tuần dự báo: 3 con giáp tài lộ và quan lộ rộng mở, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, phải may thêm túi đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 15:13

Vào 3 ngày đầu tuần là khoảng thời gian cho 3 con giáp này gặp vận đỏ trong kinh doanh, có cơ hội thu về nguồn lợi lớn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản chất hiền lành, nhân hậu, dễ mủi lòng. Họ biết nhiều thứ quan trọng hơn vật chất nên không phải là người vì tiền mà đánh đổi tất cả. Người tuổi Mùi thích hợp với kinh doanh. Họ kinh doanh bằng cái tâm nên luôn muốn bán cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mùi được phúc tinh chiếu mệnh, tài lộc nhân đôi, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Người tuổi Mùi làm kinh doanh đến thời điểm này sẽ chốt được nhiều đơn hàng có giá trị. Ngoài ra, họ cũng có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia, những bạn làm ăn cùng theo đuổi lĩnh vực kinh doanh của mình. Người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ về nguồn vốn, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Tử vi 3 ngày đầu tuần dự báo: 3 con giáp tài lộ và quan lộ rộng mở, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, phải may thêm túi đựng tiền - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mùi được phúc tinh chiếu mệnh, tài lộc nhân đôi, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, trong 3 ngày đầu tuần, tài vận của người tuổi Sửu tăng vọt. Họ làm ăn kinh doanh phát đạt, thuận buồm, xuôi gió. Trong thời điểm này, những khó khăn mà họ gặp phải trước kia cũng dần dần được tháo gỡ. Người tuổi này bán được nhiều hàng, thu được nhiều lợi nhuận.

Không những thế, nhờ gặp thời gặp thế, họ từng bước đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp kinh doanh. Những khoản đầu tư của người tuổi Sửu trước đây cũng đã bắt đầu sinh lời, báo hiệu một thời kỳ làm ăn phát tài phát lộc.

Tử vi 3 ngày đầu tuần dự báo: 3 con giáp tài lộ và quan lộ rộng mở, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, phải may thêm túi đựng tiền - Ảnh 2
Tử vi có nói, trong 3 ngày đầu tuần, tài vận của người tuổi Sửu tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Trong kinh doanh, họ là người nhanh nhạy, giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có khả năng xoay chuyển tình thế. Người tuổi này hợp làm chủ hơn làm thuê. Họ có khả năng quản lý, lãnh đạo và thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Vào 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dần gặp nhiều vận đỏ trong kinh doanh. Nhờ chăm chỉ, tận tâm và nỗ lực tìm kiếm cơ hội, họ gặp được nhiều khách hàng lớn, chốt được nhiều hợp đồng. Con giáp này cũng hết sức nhanh nhạy nên sớm tìm được cơ hội đầu tư kinh doanh mới cho mình. Trong thời điểm này, người tuổi Dần buôn bán nhỏ cũng buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi lớn, mang đến cuộc sống sung túc cho gia đình.

Tử vi 3 ngày đầu tuần dự báo: 3 con giáp tài lộ và quan lộ rộng mở, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, phải may thêm túi đựng tiền - Ảnh 3
Vào 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dần gặp nhiều vận đỏ trong kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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