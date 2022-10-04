Đúng mùng 10 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp gà hóa phượng hoàng, xứng danh là đệ nhất may mắn, tiền nhét chật cửa, tài lộc sáng lòa

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 14:56

Dự đoán ngày 10/9 âm lịch là thời điểm mang lại cuộc sống 3 con giáp này nhiều niềm tin và hy vọng. Đặc biệt đối với 3 con giáp này, dù có khó khăn hiện tại thì cũng khổ tận cam lai, muốn gì được nấy.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất có sự kiên trì và bền bỉ không ai sánh bằng. Không những thế, họ còn là những người trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Năm 2022 là giai đoạn có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý.

Thế nhưng, dự đoán trong ngày 10/9 âm lịch cũng là thời điểm tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, có người sẽ tìm được cơ hội thăng hoa. 

Đúng mùng 10 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp gà hóa phượng hoàng, xứng danh là đệ nhất may mắn, tiền nhét chật cửa, tài lộc sáng lòa - Ảnh 1
Dự đoán trong ngày 10/9 âm lịch cũng là thời điểm tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình. Người tuổi Mùi cũng rất tình cảm và hay lo nghĩ nhiều, nhưng thời gian tới mọi thứ sẽ thật sự khép lại.

Tử vi có nói, đúng ngày 10/9 âm lịch, tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Con giáp tuổi Mùi phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có. Thời gian tới, cuộc sống của Mùi có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khả năng mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Đúng mùng 10 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp gà hóa phượng hoàng, xứng danh là đệ nhất may mắn, tiền nhét chật cửa, tài lộc sáng lòa - Ảnh 2
Tử vi có nói, đúng ngày 10/9 âm lịch, tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn có chí tiến thủ, kiên trì chờ đợi thời cơ đến với mình. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa. Vào ngày 10/9 âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Trong giai đoạn này, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. Cuối năm nay, tuổi Dậu có thể sẽ đổi đời trong một nốt nhạc.

Đúng mùng 10 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp gà hóa phượng hoàng, xứng danh là đệ nhất may mắn, tiền nhét chật cửa, tài lộc sáng lòa - Ảnh 3
Vào ngày 10/9 âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần đầu tháng 10 (3/10 - 9/10), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, tha hồ gánh vàng về nhà, tiền căng chặt ví, ung dung mà hưởng phúc

Tuần đầu tháng 10 (3/10 - 9/10), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, tha hồ gánh vàng về nhà, tiền căng chặt ví, ung dung mà hưởng phúc

Sang tuần đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp sẽ bất ngờ trở thành đại gia nhờ vận may tài lộc ập đến. Nghèo khổ chỉ còn là quá khứ, giàu sang sẽ kéo tới và vinh hoa phú quý vây quanh.

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