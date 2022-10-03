Trúng số độc đắc sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần (3/10), 3 con giáp một bước lên hương, xòe tay hứng vàng, may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 08:22

3 con giáp này có những ngày trước khá vất vả nhưng chỉ sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần, vận mệnh của họ sẽ hoàn toàn thay đổi!

Tuổi Mão

Sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần sẽ là thời gian cho con giáp may mắn tuổi Mão được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Căn cứ theo tử vi, thời gian này, tuổi Mão làm đâu tháng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn.

Đặc biệt, con giáp sẽ có cơ hội tái ngộ với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước.

Trúng số độc đắc sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần (3/10), 3 con giáp một bước lên hương, xòe tay hứng vàng, may mắn dồn dập - Ảnh 1
Sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần sẽ là thời gian cho con giáp may mắn tuổi Mão được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, sau 13h trưa nay, con giáp may mắn tuổi Tỵ sẽ được lộc tài vận, vạn sự hanh thông. Với bản chất dám nghĩ dám làm, thời cơ này là “đòn bẩy” chắp thêm cánh để họ thực hiện những mục đích lớn của đời mình.

Ngoài thuận lợi về đường công danh sự nghiệp, người tuổi Tỵ thời gian tới còn may mắn trong tình yêu. Với tuổi Tỵ còn độc thân sẽ cặp đôi có cặp, người đã có gia đình thì tình cảm thêm gắn bó, thắm thiết.

Trúng số độc đắc sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần (3/10), 3 con giáp một bước lên hương, xòe tay hứng vàng, may mắn dồn dập - Ảnh 2
Tử vi cho biết, sau 13h trưa nay, con giáp may mắn tuổi Tỵ sẽ được lộc tài vận, vạn sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời điểm sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần 3/10, Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp tuổi Thân đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Mặc dù vận may đến nhưng các con giáp cần có hoạch định rõ ràng vì thời cơ phải biết chớp nhanh chóng. Cuộc sống là chuỗi ngày không lường trước được vì thế nếu hôm nay sung túc hãy tiết kiệm cho ngày mai để không bao giờ dồn mình vào thế bí.

Trúng số độc đắc sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần (3/10), 3 con giáp một bước lên hương, xòe tay hứng vàng, may mắn dồn dập - Ảnh 3
Thời điểm sau 13h trưa thứ Hai đầu tuần 3/10, Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp tuổi Thân đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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