Tuần đầu tháng 10 (3/10 - 9/10), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, tha hồ gánh vàng về nhà, tiền căng chặt ví, ung dung mà hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 09:23

Sang tuần đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp sẽ bất ngờ trở thành đại gia nhờ vận may tài lộc ập đến. Nghèo khổ chỉ còn là quá khứ, giàu sang sẽ kéo tới và vinh hoa phú quý vây quanh.

Tuổi Dần

Nhìn chung, sang tuần đầu tháng 10 là thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dần. Tài vận của con giáp này sẽ càng sáng. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những món đồ xứng đáng cho một năm phấn đấu đầy nỗ lực.

Có nhiều kẻ thấy sự thành công của những chú Dần nảy sinh lòng ganh tỵ và cho rằng tất cả đều là do may mắn. Sự thật là người tuổi Dần rất chăm chỉ. Để có được ngày hôm nay, họ đã phấn đấu rất nhiều để đạt được thành công.

Tuần đầu tháng 10 (3/10 - 9/10), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, tha hồ gánh vàng về nhà, tiền căng chặt ví, ung dung mà hưởng phúc - Ảnh 1
Nhìn chung, sang tuần đầu tháng 10 là thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dần. Tài vận của con giáp này sẽ càng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ 2 ngôi sao may mắn chiếu rọi mà sang tuần đầu tháng 10 dương lịch, mối quan hệ của tuổi Ngọ tăng lên rất nhiều, vận đào hoa vượng lên trông thấy. Nếu để ý, tuổi Ngọ sẽ thấy đột nhiên xuất hiện không ít người khác phái xuất hiện, có tình ý với mình.

Nếu như biết nắm bắt cơ hội, nhất định sẽ tìm được người trong định mệnh. Về công việc, thời gian này khá thuận lợi với tuổi Ngọ, không có nhiều vấn đề gấy áp lực hay làm bạn mệt mỏi, tiền tài từ đó cũng đến theo.

Tuần đầu tháng 10 (3/10 - 9/10), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, tha hồ gánh vàng về nhà, tiền căng chặt ví, ung dung mà hưởng phúc - Ảnh 2
Nhờ 2 ngôi sao may mắn chiếu rọi mà sang tuần đầu tháng 10 dương lịch, mối quan hệ của tuổi Ngọ tăng lên rất nhiều, vận đào hoa vượng lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người cực kỳ coi trọng lễ tiết, cũng rất biết hành xử đúng mực, vì vậy thường gây được ấn tượng tốt. Trong tuần đầu tháng 10, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ.

Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một bộ phận người tuổi Thân sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình.

Tuần đầu tháng 10 (3/10 - 9/10), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, tha hồ gánh vàng về nhà, tiền căng chặt ví, ung dung mà hưởng phúc - Ảnh 3
 Trong tuần đầu tháng 10, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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