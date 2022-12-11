Trong 3 ngày đầu tuần (12-14/12), 3 con giáp thành công đến tới tấp, sự nghiệp bay cao, lộc lá đầy nhà, chạm tới vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 14:33

Trong 3 ngày đầu tuần, chúc mừng 3 con giáp gặt hái được nhiều thành tựu tốt đẹp, sự nghiệp hay tình duyên cũng viên mãn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trở thành con giáp hồng phúc giăng lối, vạn sự như ý trong 3 ngày đầu tuần bởi được sao Thiên Đức và Thiên Phúc cùng lúc chiếu mệnh mang đến vận trình sự nghiệp nở hoa.

Tín hiệu tích cực liên quan đến tài chính cuối cùng cũng đến, bạn nhận được lời giới thiệu đầu tư đến từ quý nhân. Đây không phải lĩnh vực quen thuộc với bạn nhưng lại có tiềm năng cao, cố gắng học hỏi nhiều hơn bạn nhé. 

Tình cảm 3 ngày này mở cửa cho người độc thân, tìm được đối tượng phù hợp tại một nơi quen thuộc cho các bạn những kỉ niệm khó quên, gắn bó lâu dài. 

Trong 3 ngày đầu tuần (12-14/12), 3 con giáp thành công đến tới tấp, sự nghiệp bay cao, lộc lá đầy nhà, chạm tới vinh hoa - Ảnh 1
Tuổi Tý trở thành con giáp hồng phúc giăng lối, vạn sự như ý trong 3 ngày đầu tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

3 ngày đầu tuần chào đón người tuổi Tuất bằng rất nhiều tin vui trong chuyện tài chính. Đặc biệt với những người làm kinh doanh sẽ là thời gian "phát tài" của họ khi gặp được vô số những vị khách sộp và thu về một khoản không nhỏ.

Nếu được một người thân thiết mời hợp tác làm ăn thì người tuổi Tuất nên cân nhắc vì bây giờ chính là thời gian thích hợp để họ mở rộng công việc kinh doanh và xây dựng những kế hoạch lớn hơn.

Tài chính dư dả khiến họ thoải mái hơn trong việc mua sắm, tuy nhiên để không bị “thâm hụt ngân sách”, người thuộc tuổi Tuất vẫn nên lập cho bản thân một bản kế hoạch chi tiêu rõ ràng và tránh hoang phí.

Trong 3 ngày đầu tuần (12-14/12), 3 con giáp thành công đến tới tấp, sự nghiệp bay cao, lộc lá đầy nhà, chạm tới vinh hoa - Ảnh 2
3 ngày đầu tuần chào đón người tuổi Tuất bằng rất nhiều tin vui trong chuyện tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người thuộc con giáp tuổi Sửu có sức chịu đựng rất tốt, không chịu thất bại trong bất cứ việc gì. Cho dù gặp khó khăn thì họ cũng không dễ tin mình sẽ xuống dốc. Vì thế, trong cuộc sống họ luôn nỗ lực vươn lên, không giây phút nào chịu thỏa hiệp với thật bại. 

Trong 3 ngày đầu tuần, vận may của người tuổi Sửu không tệ, thật sự phất lên như diều gặp gió. Thời gian này, con giáp tuổi Sửu sẽ kiếm được nhiều tiền, có quý nhân phù trợ. 

Họ thấy rõ đường đi nước bước của mình trong sự nghiệp, nhờ đó họ có triển vọng thăng tiến, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tiền bạc sung túc, địa vị vững chắc ngày càng thăng tiến là tương lai gần của con giáp tuổi Sửu.

Trong 3 ngày đầu tuần (12-14/12), 3 con giáp thành công đến tới tấp, sự nghiệp bay cao, lộc lá đầy nhà, chạm tới vinh hoa - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Sửu sẽ kiếm được nhiều tiền, có quý nhân phù trợ.  Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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