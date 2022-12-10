Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/12): Thần Tài mở sổ vàng, Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp thu nhập trăm tỷ, tha hồ gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 22:56

Từ 0h đêm nay (11/12), có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhanh nhạy nhận ra vấn đề, nắm bắt vững vàng cơ hội kiếm tiền, tạo ưu thế nơi làm việc khiến cả lãnh đạo và đồng nghiệp đều tấm tắc khen ngợi. Với những người có suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn , ham học hỏi lại càng có thêm nhiều kinh nghiệp, bắt gọn vấn đề mà giải quyết triệt để, không để lại một chút sạn nào. 

Từ 0h đêm nay (11/12) với những người làm kinh doanh được quý nhân xuất hiện giới thiệu cho các mối quan hệ, những mối đầu tư dài lâu. Được hậu thuẫn đến từ họ thì việc thu về lợi nhuận nắm gọn trong tay. 

Với những người giàu kinh nghiệm, bạn tự biết cách nhận định đầu tư chính xác mà dẫn đầu xu thế, thậm chí tạo ra tiếng vang lừng lẫy trong giới kinh doanh, thu về tay một khoản lãi gấp bội phần. 

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/12): Thần Tài mở sổ vàng, Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp thu nhập trăm tỷ, tha hồ gánh lộc về nhà - Ảnh 1
Từ 0h đêm nay (11/12) người tuổi Ngọ được hậu thuẫn đến từ họ thì việc thu về lợi nhuận nắm gọn trong tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ 0h đêm nay (11/12), người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thực hiện mơ ước “giàu có sau một đêm”. Bởi thời điểm này, vận thiên tài bùng phát, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm đầy túi tiền của bản thân.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Những cơ hội này có thể là trúng xổ số hoặc thắng đậm khi chơi cổ phiếu. Không chỉ đỏ tiền mà người tuổi Mùi cũng rất đỏ tình. Con giáp này sẽ có thêm tin vui về việc có thêm quý tử.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/12): Thần Tài mở sổ vàng, Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp thu nhập trăm tỷ, tha hồ gánh lộc về nhà - Ảnh 2
Từ 0h đêm nay (11/12), người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thực hiện mơ ước “giàu có sau một đêm”. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Từ 0h đêm nay (11/12), người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (11/12): Thần Tài mở sổ vàng, Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp thu nhập trăm tỷ, tha hồ gánh lộc về nhà - Ảnh 3
Từ 0h đêm nay (11/12), người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Dự đoán 5 ngày tới (11/12-15/12), 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, rung đùi hưởng lộc, sống rất sung túc

Dự đoán 5 ngày tới (11/12-15/12), 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, rung đùi hưởng lộc, sống rất sung túc

5 ngày tới (11/12-15/12) 3 con giáp mở cửa đón vận may, vận đỏ như son, vạn sự như ý.

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