Dự đoán 5 ngày tới (11/12-15/12), 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, rung đùi hưởng lộc, sống rất sung túc

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 22:46

5 ngày tới (11/12-15/12) 3 con giáp mở cửa đón vận may, vận đỏ như son, vạn sự như ý.

Tuổi Tỵ

Với tuổi Tỵ các mối quan hệ xã giao đóng góp một phần không nhỏ đến thành công, tính tình nghiêm nghị nhưng giàu lòng yêu thương nên đi đến đâu cũng có người quý trọng, từ đó mà công việc có khó khăn đến đâu cũng có người giúp đỡ. 

Trong 5 ngày tới theo tử vi 12 con giáp, bạn dễ gặp được quý nhân là những người đồng chí hướng, mục tiêu, họ sẽ kết hợp với bạn, trợ mệnh cho vận trình đi lên nhanh chóng. 

Với những người cùng chung quan điểm thì việc hợp tác lại càng suôn sẻ, thuận lợi. Đi cùng đó là hậu thuẫn của Lục Hợp, dự án lên kế hoạch đến đâu được thực hiện ngay đến đó. Với những người làm ăn kinh doanh có thời điểm thích hợp để kết giao, mở rộng quan hệ, kí kết hợp đồng với những đối tác lớn có uy lực trong lĩnh vực bạn theo đuổi. 

Dự đoán 5 ngày tới (11/12-15/12), 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, rung đùi hưởng lộc, sống rất sung túc - Ảnh 1
Trong 5 ngày tới Tỵ dễ gặp được quý nhân trợ mệnh cho vận trình đi lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Tử vi nói rằng trong 5 ngày tới, vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi nói rằng con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

Dự đoán 5 ngày tới (11/12-15/12), 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, rung đùi hưởng lộc, sống rất sung túc - Ảnh 2
Tử vi nói rằng trong 5 ngày tới, vận trình tình duyên của người tuổi Sửu khá êm ả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhiệt tình, tự tin, có chí tiến thủ, ý chí kiên cường. Trong quá trình tích cực đấu tranh chưa bao giờ con giáp này phạm sai lầm, cho dù có một số điểm chưa hoàn hảo họ cũng sẽ cố gắng hoàn thiện.

Trong 5 ngày tới, sự phát triển của họ sẽ tăng tốc, gặp được nhiều quý nhân và nhận sự giúp đỡ quý báu để nâng cao hiệu quả công việc. Con giáp tuổi Dậu sẽ có thể phát triển mạnh ở nơi làm việc và có cuộc sống gia đình suôn sẻ. Tóm lại, họ có thể hoàn thành mục tiêu cuộc sống của mình một cách xuất sắc.

Và để đạt được mục tiêu lớn hơn, mức thu nhập tăng lên, những người này cần tránh xa những tranh chấp, chú tâm vào công việc thì mọi sự sẽ ngày càng suôn sẻ.

Dự đoán 5 ngày tới (11/12-15/12), 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, rung đùi hưởng lộc, sống rất sung túc - Ảnh 3
Trong 5 ngày tới, sự phát triển của Dậu sẽ tăng tốc, gặp được nhiều quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tuần mới (12-18/12), 3 con giáp công danh rực sáng, tài vận lên hương, kiếm tiền dễ dàng, tình duyên thêm thắm vượng

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