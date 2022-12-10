Tuần mới (12-18/12), 3 con giáp công danh rực sáng, tài vận lên hương, kiếm tiền dễ dàng, tình duyên thêm thắm vượng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 22:34

Theo tử vi, tuần mới (12-18/12), 3 con giáp vượng vận quý nhân, nhanh chóng chạm nóc tình - tiền.

Tuổi Mão

Tuần mới, chúc mừng tuổi Mão trở thành con giáp vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người yêu thương, giúp đỡ. Cơ hội chạm tới đỉnh vinh quang trong sự nghiệp tăng cao. 

Với những người làm công ăn lương, quý nhân chính là những người lãnh đạo, được cấp trên yêu quý, trân trọng. Dù có một vài khó khăn nho nhỏ nhưng nhờ sự thông minh, nhanh nhạy mà bản mệnh đi qua nhẹ nhàng, xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. 

Cát tinh mang tới những mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng với những người đang làm kinh doanh, buôn bán nhờ đó mà lợi nhuận vượt trên cả kì vọng, được thị trường đón nhận tích cực. 

Tuần mới (12-18/12), 3 con giáp công danh rực sáng, tài vận lên hương, kiếm tiền dễ dàng, tình duyên thêm thắm vượng - Ảnh 1
Tuần mới, chúc mừng tuổi Mão trở thành con giáp vượng vận quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần bẩm sinh đã mang khí chất bá đạo, hữu dũng hữu mưu, không sợ khó khăn, càng gặp thử thách càng vươn lên mạnh mẽ.

Trong tuần mới, tài khí đại vượng, chính tài, hoạnh tài hanh thông, cát tinh “Giá Tuế” nhập mệnh nên từ công việc, tài chính cho đến tình cảm, sức khỏe đều được cải thiện đáng kể.

Sự nghiệp của con giáp này thăng tiến đi lên diều gặp gió, tiền bạc dồi dào, tình cảm mặn nồng, sức khỏe ổn định. Đây là chính là điều mà nhiều người mong ước.

Tuần mới (12-18/12), 3 con giáp công danh rực sáng, tài vận lên hương, kiếm tiền dễ dàng, tình duyên thêm thắm vượng - Ảnh 2
Trong tuần mới, tài khí đại vượng, chính tài, hoạnh tài hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có vận trình khá tốt trong tuần mới. Họ chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và thành quả mà họ thu về không nhỏ.

Con giáp này tiến lên là con đường rộng mở, ngoảnh lại có quý nhân hỗ trợ, mọi sự đều tương đối thuận lợi. Người tuổi Sửu có thể quản lý tốt cuộc sống của mình với tinh thần phấn chấn, lạc quan.

Tất nhiên, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Sửu có thể gặt hái được nhiều của cải, điểu chỉnh tốt tốc độ phát triển, tạo sự ổn định lâu dài. Họ được quý nhân giúp đỡ, không có việc gì phải lo lắng, làm gì cũng xuất sắc, thu nhập được cải thiện đáng kể.

Tuần mới (12-18/12), 3 con giáp công danh rực sáng, tài vận lên hương, kiếm tiền dễ dàng, tình duyên thêm thắm vượng - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có vận trình khá tốt trong tuần mới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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