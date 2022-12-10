Trúng vào ngày 11/12/2022, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, lộc lá đổ dồn vào người, tình tiền đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 20:53

Bước sang ngày mới 11/12, chúc mừng 3 con giáp làm gì cũng được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, vận mệnh vàng son.

Tuổi Mão

Xin chúc mừng con giáp tuổi Mão trở thành con giáp may mắn trong ngày mới. Nhờ được Cát tinh may mắn thổi bùng ngọn lửa đam mê, bản mệnh không một chút chán chường, mệt mỏi khi bắt tay vào công việc. 

Ngày 11/12, bạn gặt hái được nhiều thành công, thành tích vang dội ghi dấu ấn tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, người làm công ăn lương được nhận số tiền hậu hĩnh. Với những người làm ăn kinh doanh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mà tạo ra bước ngoặt đúng đắn, thu hút khách hàng. 

May mắn được vận đào hoa chiếu mệnh nên nữ mạng trong ngày này tìm được mối quan hệ mới, tình cảm đôi lứa được hâm nóng, mọi mâu thuẫn giải quyết ổn thỏa. 

Trúng vào ngày 11/12/2022, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, lộc lá đổ dồn vào người, tình tiền đều viên mãn - Ảnh 1
Ngày 11/12, bạn gặt hái được nhiều thành công, thành tích vang dội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng tuổi Dậu sinh ra không ngậm thìa vàng cũng không gặp quá nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, khó khăn, thử thách không làm con giáp này nản chí, từ bỏ ước mơ. Để thực hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, bản mệnh luôn nỗ lực hết sức mình.

Trong thời gian gần đây, tuổi Dậu gặp nhiều chuyện không suôn sẻ trong công việc. Những cố gắng của con giáp này chưa được công nhận.

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 11/12, vận may của người tuổi Dậu sẽ thăng hoa hơn. Bản mệnh tìm được nhiều cơ hội mới để phát triển. Sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến, áp lực giảm đi, tinh thần của tuổi Dậu cũng phấn chấn hơn. Điều mà con giáp này cần làm là không nhụt chí, tiếp tục giữ vững lòng tin vào khả năng của bản thân và không bỏ lỡ các cơ hội tốt trước mắt.

Trúng vào ngày 11/12/2022, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, lộc lá đổ dồn vào người, tình tiền đều viên mãn - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, trong ngày 11/12, vận may của người tuổi Dậu sẽ thăng hoa hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng trong ngày 11/12, nếu tuổi Sửu tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, khẳng định vị trí vững chắc của mình trên con đường sự nghiệp. Các hoạt động cầu tài của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Nhờ đó, bản mệnh buôn may bán đắt, tiền tài rủng rỉnh.

Đây là thời điểm nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến. Bản mệnh cần bĩnh tĩnh để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại. Tất nhiên, bản mệnh vẫn cần xem xét đối phương cẩn thận nhưng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ nhân duyên tốt. Người đã có cặp có đôi tiếp tục củng cố tình cảm. Nếu cảm thấy mối quan hệ đã đủ bền chặt thì có thể tính đến chuyện xa hơn.

Trúng vào ngày 11/12/2022, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, lộc lá đổ dồn vào người, tình tiền đều viên mãn - Ảnh 3
Tử vi nói rằng trong ngày 11/12, tuổi Sửu khẳng định vị trí vững chắc của mình trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 ngày tới đây (11, 12, 13/12), 3 con giáp gặp quý nhân phương xa, giúp trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, chính thức hết khổ

3 ngày tới đây (11, 12, 13/12), 3 con giáp gặp quý nhân phương xa, giúp trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, chính thức hết khổ

Xin chúc mừng 3 con giáp đắc tài đắc lộc, may mắn kéo đến, tiền bạc đủ đầy trong 3 ngày (11, 12, 13/11) tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai 11/12 tử vi ngày 11/12 tử vi 12 con giáp ngày 11/12

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 18 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng