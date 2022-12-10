Kể từ ngày 11/12/2022, tiền bạc 'sà xuống đầu', 3 con giáp hỷ sự rợp trời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bạn bè ghen hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 23:08

Liệu bạn có nằm trong 3 con giáp sung sướng nhất thiên hạ này không?

Tuổi Tuất

Kể từ ngày 11/12/2022, tuổi Tuất lại càng hiểu thêm về sức mạnh của mình, xác định được con đường đi đúng đắn hơn bao giờ hết. 

Với tính cách khôi hài, hòa hợp, cởi mở lại càng được quý nhân yêu mến mà giúp bạn đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống, hãy cứ yên tâm làm những điều đã ấp ủ lâu nay. 

Với những người làm công ăn lương nếu hoàn thành được nhiệm vụ, bạn lọt vào mắt xanh cấp trên, chẳng những nhận về lời tuyên dương mà còn đạt được vị trí mới. 

Kể từ ngày 11/12/2022, tiền bạc 'sà xuống đầu', 3 con giáp hỷ sự rợp trời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bạn bè ghen hờn đỏ mắt - Ảnh 1
Kể từ ngày 11/12/2022, tuổi Tuất xác định được con đường đi đúng đắn, đạt được vị trí mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi này chăm chỉ, tháo vát, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và luôn đòi hỏi mọi việc phải được hoàn thiện theo cách hoàn hảo nhất. Con giáp này sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Kể từ ngày 11/12/2022, vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, làm một thu hai thu ba, thời cơ làm giàu, phát tài ùn ùn kéo đến. Người tuổi Tỵ chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì sẽ nhanh chóng trở nên giàu có và không phải lo lắng về tài chính cho đến hết năm.

Kể từ ngày 11/12/2022, tiền bạc 'sà xuống đầu', 3 con giáp hỷ sự rợp trời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bạn bè ghen hờn đỏ mắt - Ảnh 2
Kể từ ngày 11/12/2022, vận thế của con giáp tuổi Tỵ khởi sắc mạnh mẽ, làm một thu hai thu ba. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản tính kiên định, năng động. Họ còn có tính cách đáng ghen tỵ đó là làm việc gì cũng ngay thẳng, tính cách khoáng đạt, hào sảng nên được nhiều quý nhân để ý.

Kể từ ngày 11/12/2022, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn. Cùng với đó, cuộc sống gia đình cũng ngày càng êm ấm, thuận hòa, mọi sự khá suôn sẻ, thường được quý nhân giúp đỡ.

Kể từ ngày 11/12/2022, tiền bạc 'sà xuống đầu', 3 con giáp hỷ sự rợp trời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bạn bè ghen hờn đỏ mắt - Ảnh 3
Kể từ ngày 11/12/2022, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi từ ngày 11/12 tử vi 12 con giáp ngày 11/12 tu vi ngay 11/12

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 47 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 47 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 47 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng