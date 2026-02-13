Trong 3 ngày 27, 28, 29 Tết, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 3 ngày 27, 28, 29 Tết, người tuổi Mùi hãy sẵn sàng cho những trọng trách mới trong ngày Chính Ấn xuất hiện. Đây là thời điểm để bạn thể hiện bản thân và đạt được những cột mốc mới trong sự nghiệp. Con giáp này tràn đầy đam mê và sáng tạo, luôn nghĩ cách phá vỡ các quy tắc và đạt được những đột phá lớn hơn.

Tình hình tài chính trong thời gian này của bản mệnh Mùi không có nhiều biến động. Trước mắt bạn không có kế hoạch nào cần chi tiêu quá nhiều nên tiền bạc vẫn khá dư dả. Mua sắm Tết tiết kiệm là phương châm của bạn trong thời gian này.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ đôi lứa ở mức ổn định, dĩ nhiên điều đó là tốt nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng đôi khi an toàn quá lại khiến cả bạn và người ấy cảm thấy nhàm chán chưa? Đôi lúc hãy thử làm mới mối quan hệ của mình xem sao nhé.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 3 ngày 27, 28, 29 Tết, Lục Hợp cục mang tới cát khí ngập tràn cho người tuổi Tuất. Trong thời gian này, dù không phải làm việc nhưng bản mệnh vẫn có những khoản thu hoạch đáng kể, có thể là được người khác “lì xì” sớm hoặc một dự án đầu tư trước đây bất ngờ thành công sớm hơn dự kiến.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hòa, bản mệnh điềm đạm, biết cách cư xử nên không khí gia đình ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc viên mãn. Cả năm bận rộn, đi nhiều rồi, bạn nên dành thời gian cho gia đình trong ngày cuối năm này, những buổi tụ tập bạn bè còn rất nhiều thời gian.

Với người độc thân, đào hoa thắm sắc đang đứng về phía bạn. Con giáp này nên tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Tết là dịp vui, đừng để những cảm xúc khó nén trong tim dằn vặt khiến bạn ủ rũ cả ngày dài.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 Tết, Thổ sinh Kim cho thấy những tín hiệu tích cực trên phương diện tình cảm của người tuổi Sửu. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho người thân của mình, mối quan hệ gia đình lúc nào cũng rất hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

Với người còn độc thân, bạn đã có những suy nghĩ tích cực hơn trên phương diện tình cảm. Nếu có ai đó giới thiệu cho bạn đối tượng làm quen, hãy thử trò chuyện với đối phương, biết đâu hai người lại có nhiều quan điểm trùng hợp.



Chính Tài che chở, phương diện tài chính của bản mệnh cũng phát triển theo chiều hướng lạc quan. Bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên không thiếu các khoản thưởng nóng. Một số người có thể chủ động đề xuất tăng lương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!