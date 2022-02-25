Trong 22 ngày tới, quý nhân phù trợ, 3 con giáp lướt qua khó khăn, nhận nhiều may mắn, giàu sang vượng phát không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 11:00

Trong 22 ngày tới, 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, tiền tài leo thang, sống đời giàu sang, phú quý.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong 22 ngày tiếp theo hào quang rực rỡ. Quý nhân nâng đỡ giúp con giáp đưa ra được những quyết định đúng đắn. Con giáp may mắn này đã tìm được hướng đi phù hợp với mình và đang chuẩn bị cho kế hoạch cho những dự định mới trong tương lai. Vận trình tài lộc được cải thiện. Nhờ sự nhạy bén, lý trí mà con giáp này không để lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.

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Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong 22 ngày tiếp theo hào quang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 22 ngày tới có những bước tiến mới trên con đường công danh, sự nghiệp. Được quý nhân phù trợ, con giáp làm gì cũng suôn sẻ, thu vén được vô số tiền tài. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng được mở rộng đáng kể. Dậu có cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, mở ra một viễn cảnh tươi sáng trong tương lai.

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Người tuổi Dậu trong 22 ngày tới có những bước tiến mới trên con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 22 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều niềm vui tài lộc. Sự linh hoạt cùng kinh nghiệm sẵn có giúp Mùi nhanh chóng vượt qua khó khăn, gây ấn tượng mạnh trong mắt cấp trên, đối tác. Mùi từ đây thuận lợi thăng quan tiến chức, phúc lộc tràn trề, tiền đổ về đầy túi khó ai bì kịp. Nhìn chung, những ngày sắp tới, Mùi vận trình hanh thông, sống đời dư dả.

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Trong 22 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tuất vận trình thăng hoa, đón nhận niềm vui tài lộc, Dậu xui rủi bủa vây, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tuất vận trình thăng hoa, đón nhận niềm vui tài lộc, Dậu xui rủi bủa vây, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 26/2/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Thìn - Tuất ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn cả trong sự nghiệp và tình duyên. Trong khi đó, người tuổi Dậu không thoát khỏi vận đen, bị tiểu nhân bày mưu hãm hại.

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