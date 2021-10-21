Trời sinh thông minh quyến rũ, những con giáp nữ này đi đến đâu có người theo đuổi đến đó

Tâm linh - Tử vi 21/10/2021 20:47

Ngoài vẻ đẹp kiều diễm cùng sự thông minh trời phú, 3 con giáp nữ này còn khiến người khác giới mê mệt vì tính cách của mình.

Tuổi Tuất

Hầu hết đàn ông đều luôn thích những cô nàng tràn đầy sức sống, luôn nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ… Và tất cả những ưu điểm đó đều có trong tính cách của phụ nữ tuổi Tuất. Phụ nữ tuổi Tuất không chỉ thông minh, mà còn rất mạnh mẽ, cá tính và độc lập. Họ sống lạc quan, tích cực và lúc nào cũng đầy năng lượng. Một người phụ nữ như thế chắc chắn đàn ông nào gặp cũng cảm thấy bị thu hút.

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Cảm giác yêu đời, vui vẻ là thứ mà phụ nữ tuổi Tuất mang đến cho người đối diện và đàn ông đặc biệt bị hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác yêu đời, vui vẻ là thứ mà phụ nữ tuổi Tuất mang đến cho người đối diện và đàn ông đặc biệt bị hấp dẫn. Dù cho họ có đang buồn bã, chán nản đến mấy nhưng khi gặp và nói chuyện với phụ nữ tuổi Tuất, họ bỗng nhiên cảm thấy yêu đời hơn gấp bội.

Tuổi Thân

Cô nàng tuổi Thân bề ngoài nói chuyện rất khách sáo, trong những tình huống thông thường sẽ mỉm cười một cách lịch sự, còn ở trong đám đông họ đều giữ thái độ khá lễ nghĩa. Nhưng nội tâm họ nghĩ như thế nào thì người khác rất khó đoán được.

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Thực ra cô nàng tuổi Thân có trí óc khá linh hoạt và tư tưởng tỉ mỉ - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra cô nàng tuổi Thân có trí óc khá linh hoạt và tư tưởng tỉ mỉ, lúc nào cũng luôn giữ thái độ xem chừng. Có thể ngoài mặt vẫn cười và nói chuyện lịch sự với bạn bè, nhưng trong lòng đã nổi cơn cuồng phong đến mức muốn thổ huyết. Người tuổi Thân còn là người trí thức, họ thích kiểu người thông minh, tâm hồn thú vị và chỉ số IQ cao. Người đàn ông không thông minh thường sẽ không chinh phục được cô nàng tuổi Thân, nói không chừng lại bị đùa bỡn ngược lại.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, đây con giáp được xếp hạng thuộc con giáp nữ có sức quyến rũ chết người với đàn ông bởi ở họ có những nét hấp dẫn riêng, có cảm giác đặc biệt không thể so sánh. Khác với hai nàng giáp trên, phụ nữ tuổi Hợi nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió mát. Họ thông minh, xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại rất khiêm nhường, biết mình biết ta, giỏi giao tiếp, khéo léo.

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Chính sự thanh mát, dịu dàng của Hợi khiến đàn ông rất muốn yêu thương và che chở - Ảnh minh họa: Internet

Chính sự thanh mát, dịu dàng của Hợi khiến đàn ông rất muốn yêu thương và che chở. Đặc biệt hơn ở họ có sự hồn nhiên, không thích ràng buộc, không toan tính, lại sống rất tình cảm, chăm sóc quan tâm chân thành tới mọi người. Tất cả những nét tính cách đó khiến phái mày râu bị mê hoặc, bị rung động tận cõi lòng. Đây quả là con giáp có sức câu dẫn "gây thương nhớ" khiến đàn ông cực kỳ mê mẩn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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