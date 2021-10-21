Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 22/10/2021: Tý cần bổ sung nước, Mão cần hạn chế rượu bia

Tâm linh - Tử vi 21/10/2021 16:06

Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 22/10/2021 cho thấy Tý cần bổ sung nước, Mão cần hạn chế rượu bia.

Tuổi Tý

Về sức khỏe, do phải giao tiếp nhiều nên bạn chú ý uống nước đều đặn, tránh khô cổ, đau họng. Bên cạnh đó, tử vi hôm nay khuyên bạn nên đi ngủ sớm, việc thức khuya không hề tốt cho chúng ta mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và năng suất làm việc của bạn trong ngày mới.

Tuổi Sửu

Ngũ hành tương xung còn cho thấy những ngày thay đổi thời tiết liên tục như thế này bản mệnh rất dễ bị ốm. Tử vi con giáp khuyên tuổi Sửu hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và vận động vừa phải là cách để có một tinh thần lẫn thể chất ổn định hơn.

suc khoe 1
Ngũ hành tương xung còn cho thấy những ngày thay đổi thời tiết liên tục như thế này bản mệnh rất dễ bị ốm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe của tuổi Dần không được tốt, nhất là các bệnh về gan có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Con giáp này cần điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp, thăm khám bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường để có được cách chữa trị kịp thời.

Tuổi Mão

Tình hình sức khỏe của con giáp này không được tốt, một phần là do thời tiết và một phần là do sức đề kháng. Tuổi Mão nên hạn chế bia rượu, nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ khoa học. Bên cạnh đó nên chăm chỉ tập thể dục thể thao thì sẽ có lợi hơn cho cơ thể mà tinh thần cũng được cải thiện.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu sa sút thấy rõ. Bản mệnh đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ để đảm bảo có thể trạng tốt nhất. Hãy luôn nhớ rằng “có sức khỏe là có tất cả”. Cứ vùi đầu vào công việc mà quên chăm sóc bản thân, con giáp này sẽ thấy hối hận về sau.

Tuổi Tỵ

Về sức khỏe, Tỵ cần chú ý đến việc lưu thông khí huyết. bạn nên ăn thêm đu đủ, củ cải, uống trà cúc để giúp gan thêm khỏe mạnh. Bạn cũng nên chú ý những triệu chứng của cơ thể trước khi trở trời. Hãy dành thời gian thả lỏng tinh thần và tận hưởng khoảng thời gian sống chậm hiếm hoi.

suc khoe 2
Tỵ cần chú ý đến việc lưu thông khí huyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện tương sinh mang tới những tin vui liên quan tới sức khỏe cho tuổi Ngọ. Những người đang cảm thấy lo lắng về tình hình sức khỏe hiện tại có được câu trả lời và cảm thấy bớt lo lắng đi rất nhiều. Tuy nhiên, con giáp này đừng lơ là, hãy duy trì chế độ tập luyện đều đặn.

Tuổi Mùi

Sức khỏe hôm nay, nên bổ sung những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ, như bí, bí đỏ hokkaido, cà rốt…lại kích thích chức năng của tỳ vị. Chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn giúp lấy lại cân bằng. Một cốc trà gừng nóng cũng có tác dụng tốt giúp bạn ổn định trạng thái và lấy lại tinh thần.

Tuổi Thân

Sức khỏe của tuổi Thân được Mộc khí tương trợ nên rất ổn định. Bạn có thể điều chỉnh trọng lượng cơ thể thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục. Nếu bạn muốn giảm cân, bạn cần phải giảm lượng tiêu thụ thức ăn hàng ngày trong chế độ ăn uống hiện tại.

Tuổi Dậu

Hôm nay vận sức khỏe sung mãn. Bạn làm gì cũng có tính toán dự liệu từ trước nên khá nhàn tản, vui vẻ ít lo nghĩ. Có lẽ đây là lúc bạn khám phá những điều hay ho trong cuộc sống, bởi tâm thế viên mãn này thực sự rất ít khi xuất hiện.

suc khoe 3
Hôm nay sức khỏe tuổi Tuất khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay sức khỏe tuổi Tuất khá ổn định. Con giáp này đề cao việc rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục và các trò thể thao nên sức đề kháng luôn được duy trì ở mức tốt. Đừng quên nhắc nhở, khuyến khích cả những người thân trong gia đình cùng tham gia vào chế độ luyện tập này.

Tuổi Hợi

Thủy khí vượng, sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng phần nào. Con giáp này nên chú ý đề phòng những dấu hiệu bệnh tật và đi tới cơ sở khám chữa bệnh ngay khi cần thiết. Ngoài ra cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hung tinh xuất hiện cản trở, 3 con giáp này ngày 22/10/2021 dễ bị thất thoát tiền bạc, hao tài phá của

Hung tinh xuất hiện cản trở, 3 con giáp này ngày 22/10/2021 dễ bị thất thoát tiền bạc, hao tài phá của

Tử vi ngày 22/10/2021 cho thấy 3 con giáp này dễ bị thất thoát tiền bạc, hao tài phá của vì có hung tinh xuất hiện cản trở.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 22/10/2021

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 36 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm