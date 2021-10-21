Chính Quan trợ mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp này ngày 22/10/2021 tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tử vi ngày 22/10/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vì có Chính Quan trợ mệnh, quý nhân che chở.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 22/10/2021 cho thấy, đường tài lộc của tuổi Mão hanh thông rực rỡ, cơ hội đang mở ra trước mắt, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt được. Có đức mặc sức mà ăn, bản mệnh cứ làm đúng theo những gì lương tâm mách bảo thì tiền bạc không lo túng thiếu.

Tuổi Mão hào phóng, rộng rãi với mọi người nhưng điều này không khiến tiền bạc hư hao, trái lại nó còn càng dồi dào, hưng vượng. Bản mệnh có tài nên nhận biết thời cơ rất kịp thời, nắm giữ và mang lại nguồn thu khổng lồ cho bản thân mình. Tiền bạc không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này nữa.



Tử vi ngày 22/10/2021 cho thấy, đường tài lộc của tuổi Mão hanh thông rực rỡ, cơ hội đang mở ra trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan trợ mệnh dự báo vận thế tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điều khởi sắc. Con giáp này dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công mà không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Những sự nỗ lực, cố gắng ấy sẽ giúp bản mệnh có được nguồn thu đáng kể, thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới. Hãy cứ phát huy năng lực và duy trì phong độ này, bạn sẽ trở thành con giáp bùng nổ tài lộc, cuộc sống trải đầy hoa hồng, chẳng lo thiếu thốn.

Chính Quan trợ mệnh dự báo vận thế tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được quý nhân che chở nên đường tài lộc tăng tiến không ngừng. Con đường kiếm tiền của con giáp này như được chắp thêm đôi cánh lớn, chẳng chút khó khăn chông gai nào ngáng trở, giúp bản mệnh băng băng tiến bước tới với mục tiêu đã định.

Con giáp này có khá nhiều kế hoạch và hoài bão trong tương lai, với ước mong về một cuộc sống tốt đẹp, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên. Đó là động lực để người bạn cố gắng không ngừng nghỉ để giành được những gì mình muốn. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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