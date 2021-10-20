Những con giáp nổi tiếng dứt tình, dù người yêu cũ có đeo bám cỡ nào thì cũng nhất định không quay lại

Tâm linh - Tử vi 20/10/2021 22:09

Trời sinh 3 con giáp này có bản tính lụy tình, khi yêu cuồng say nhưng lúc chia tay thì dù cho người yêu cũ có làm gì thì cũng nhất quyết không quay đầu lại.

Tuổi Tỵ

Đừng thấy lúc người tuổi Tỵ theo đuổi người khác một cách kiên quyết không chùn bước hoặc là quyến luyến không rời đối phương như thể không đạt được mục tiêu sẽ không buông bỏ, rồi nghĩ họ là người lụy tình và không dứt được chuyện tình cảm.

Thực ra đối với người tuổi Tỵ khi tình cảm tan vỡ thì chia tay là chia tay, quyết không thể quay lại với tình cũ. Họ có thể kiên trì từng bước mà tranh đấu vì người mình thích, nhưng tuyệt đối sẽ không vì người đã bỏ rơi mình mà bước vào cái bẫy thêm một lần nữa.

tu vi 1
Thực ra đối với người tuổi Tỵ khi tình cảm tan vỡ thì chia tay là chia tay, quyết không thể quay lại với tình cũ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người tuổi Ngọ không muốn làm ra những chuyện khiến cho bản thân phải hối hận. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, một khi đã quyết định điều gì thì tuyệt đối sẽ không hối hận dù bản thân có bị tổn thương hay không.

Cho nên, dù họ còn thích đối phương nhưng khi đã chia tay thì chắc chắn có lý do của riêng mình. Và họ cũng sẽ không có dự định sẽ rung động lại lần nữa. Có thể nói người tuổi Ngọ tuyệt tình, nhưng họ sẽ không vô duyên vô cớ mà trở nên như vậy trừ khi chuyện tình cảm đó xảy ra vấn đề.

tu vi 2
Nếu chuyện tình cảm với nhau đi đến hồi kết, thì người tuổi Dậu sẽ tuyệt đối không quay đầu lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể rất dịu dàng và thân thiết với bạn, nhưng cũng có thể rất lạnh lùng và tuyệt tình. Điều này phụ thuộc vào mối quan hệ của hai người.

Nếu chuyện tình cảm với nhau đi đến hồi kết, thì người tuổi Dậu sẽ tuyệt đối không quay đầu lại. Mặc dù rất khó để nhanh chóng quên đi đối phương và trong lòng phải kiềm chế rất lâu nhưng người tuổi Dậu cũng sẽ không dính líu đến đối phương một chút nào nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dù rất lười biếng, 3 con giáp này vẫn giàu có hơn người, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ

Dù rất lười biếng, 3 con giáp này vẫn giàu có hơn người, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ

Những con giáp này mắc phải "bệnh lười" bẩm sinh, nhưng lại bù trừ cho khả năng làm giàu thiên phú.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 19 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 19 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 52 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau