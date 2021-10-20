3 con giáp này hiện đang nghèo khổ, rơi vào tuyệt vọng nhưng 29 ngày tới, vận mệnh đổi thay, làm ăn phát đạt, giàu sang lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 20/10/2021 21:36

29 ngày tới, 3 con giáp này hiện đang nghèo khổ, rơi vào tuyệt vọng thì vận mệnh đổi thay, làm ăn phát đạt, giàu sang lẫy lừng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế vững chắc cho mình vào 29 ngày tới. Ngày trước bạn nghèo khổ, làm gì cũng không hanh thông. Tiền làm bao nhiêu cũng tiêu xài không đủ. Thậm chí còn bị người khác tìm mọi cách hãm hại khiến bạn phải từ chức.

Người nữ tuổi Mùi gặp nhiều chuyện buồn, xung đột với đồng nghiệp. Người nam tuổi Mùi làm lãnh đạo không được tôn trọng. Khi đó vận trình của bạn vô cùng xấu. Nhưng hãy yên tâm, vào 29 ngày tới, bạn sẽ sớm nhận được nhiều lộc trời ban, tiền cứ thế mà đổ về đều đặn, không thất thoát đồng nào. Mùi có thể từ từ gầy dựng lại sự nghiệp.

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Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế vững chắc cho mình vào 29 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý có khả năng giao tiếp và ứng biến hơn người. Rơi vào tình cảnh khó khăn bạn cũng sẽ nhẹ nhàng khó khăn. Bạn có trí nhớ vô cùng siêu phàm, điều đó giúp ích cho công việc của bạn. Tý làm việc gì cũng gặt hái nhiều thành công, ước gì được nấy. Trong các mối quan hệ, bạn luôn được nhiều người nể trọng.

Khi gặp khó khăn, bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ. Trong công việc, bạn là người thông minh, sáng suốt, không quá nhiệt tình, chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 29 ngày tới, bạn sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tưởng nghèo nhưng hóa ra lại hốt hết tiền của thiên hạ.

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29 ngày tới, bạn sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tưởng nghèo nhưng hóa ra lại hốt hết tiền của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp khá trung thực, làm gì cũng đặt lợi ích của tập thể lên đầu. Tuy nhiên bạn không may mắn, luôn bị người khác ghen ghét. Nhưng đừng quá lo lắng, 29 ngày tới, bạn sẽ nhanh chóng xóa đói giảm nghèo. Vận trình bỗng chốc thay đổi khiến bản thân không khỏi bất ngờ.

Nếu thời điểm hiện tại còn đang khó khăn thì cũng đừng nản lòng. Hãy chăm chỉ, nỗ lực hết sức vì sẽ có một ngày những công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuất không cần phải bôn ba, vất vả kiếm tiền mà cũng có thể ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa. Đồng thời cũng có thể lấy lại uy danh lừng lẫy của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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