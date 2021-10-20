Những con giáp này là 'gà đẻ trứng vàng' của mọi nhà, làm nghề gì cũng ra tiền, tài lộc chói lọi quanh năm

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều là người cá tính, khôn ngoan và nhạy bén chớp lấy thời cơ để vươn lên làm giàu, tự khẳng định mình. Tất cả những điều không may xảy đến bên đời Dần chẳng thế ngáng chân hay làm khó mà chỉ khiến họ thêm vững vàng, thành công hơn trong sự nghiệp.

Thời gian tới, người tuổi Dần sẽ may cực may, sướng cực sướng. Họ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, các kế hoạch buôn bán, kinh doanh đều là con gà đẻ trứng vàng , hốt hết tiền thiên hạ vào nhà. Đặc biệt, khi càng chăm chỉ, Dần sẽ có cơ may đổi đời, nếu biết tận dụng chắc chắn sẽ làm nên đại sự, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay.

Con giáp này vốn nổi tiếng nhanh nhẹn , hoạt bát trong số 12 con giáp. Tử vi cho thấy họ hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ nơi văn phòng, cuối tháng nhận số thù lao ít ỏi. Trong đầu họ, ý chí kiếm tiền luôn sôi sục. Họ có nhiều ý tưởng, suy nghĩ không ngừng nghỉ và thực sự có hành động thực tế để biến suy nghĩ đó hành hiện thực, quả thật chính xác là một con "gà đẻ trứng vàng".

Bất kể ý tưởng đó có kì quái khó tin đến đâu thì người tuổi Thân vẫn luôn quyết định làm theo suy nghĩ của mình. Họ nghĩ đơn giản là dù sao thì số vốn bỏ ra cũng không quá nhiều, “được ăn cả, ngã về không”, đâu có sao. Vả lại, không thất bại vài lần thì sao biết cách kinh doanh thành công cho được.

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến tuổi Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến tuổi Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Càng trưởng thành, vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.