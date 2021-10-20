Hung tinh chiếu mệnh, Tương Hại trước mắt, 3 con giáp này ngày 21/10/2021 dễ gặp chuyện xui xẻo, cần cẩn thận tiền nong

Tử vi ngày 21/10/20201 cho thấy, 3 con giáp này dễ gặp chuyện xui xẻo, cần cẩn thận tiền nong do có hung tinh chiếu mệnh, Tương Hại trước mắt.

Tuổi Tý

Tin không vui với người tuổi Tý trong ngày 21/10/2021 là bạn có điềm báo mất tiền khá rõ do chịu ảnh hưởng từ hung tinh Kiếp Tài. Lúc này bạn nên cố gắng quản lý túi tiền của mình chặt chẽ, đề phòng họa tiểu nhân hoặc bị người khác hãm hại mà không những tiền mất tật mang lại khiến tình hình tài chính rơi vào tình trạng bất ổn.

Cuộc sống vốn có nhiều thị phi nhất là với những người hay nhiều chuyện, thích bàn tán thì càng có nguy cơ gặp họa từ miệng mà ra. Tốt nhất bạn cứ làm tốt công việc của mình, đừng soi mói bàn tán chuyện của người khác để tránh gặp họa.

Tin không vui với người tuổi Tý trong hôm nay là bạn có điềm báo mất tiền khá rõ do chịu ảnh hưởng từ hung tinh Kiếp Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Sửu dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn quá cứng đầu nên không muốn nghe theo sự sắp xếp cũng như không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai.

Bạn vốn là người quyết tâm và kiên trì với mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên, bạn không nên sống ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của mình. Đôi khi, bạn cần phải quan sát xung quanh và làm theo điều mà phù hợp với số đông nhất.

Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Hại, tuổi Tỵ nên đề phòng có kẻ tiểu nhân âm mưu đe dọa vận trình sự nghiệp của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Hại, tuổi Tỵ nên đề phòng có kẻ tiểu nhân âm mưu đe dọa vận trình sự nghiệp của bạn. Cơ hội thăng tiến vốn nằm trong tầm tay nhưng bỗng bị cướp đoạt. Dù là người có năng lực đi chăng nữa nhưng nếu không đủ khôn khéo sẽ khó mà phát huy và vận dụng đúng chỗ.

Khó khăn xảy ra liên miên, hết chuyện này đến chuyện khác ập tới khiến con giáp Tỵ trở tay không kịp. Lúc này bạn càng cần bình tĩnh giải quyết từng việc một, rối quá chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hung-tinh-chieu-menh-tuong-hai-truoc-mat-3-con-giap-nay-ngay-21-10-2021-de-gap-chuyen-xui-xeo-can-can-than-tien-nong-432166.html