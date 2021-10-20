Vận trình lên hương, lộc lá phì nhiêu, 3 con giáp này cuối năm 2021 may mắn tràn đầy, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20/10/2021 20:23

Tử vi cho thấy, cuối năm 2021, 3 con giáp này vận trình lên hương, lộc lá phì nhiêu, may mắn tràn đầy, vạn sự hanh thông.

Tuổi Tị

Khoảng thời gian cuối năm 2021 này, người tuổi Tị cố gắng không ngừng nghỉ nên sẽ nhận được những thành tích xứng đáng. Bản mệnh đã mạnh mạnh dạn hơn trong việc thể hiện điểm mạnh của mình, nhờ vậy mà bạn có thể nhanh chóng ghi điểm với lãnh đạo, được giao cho những nhiệm vụ khó, là cơ sở cho việc được cất nhắc trong tương lai.

Trên phương diện tài lộc, càng về cuối năm, những khó khăn càng lui bớt, thậm chí, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giúp đỡ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Nếu biết tiếp thu ý kiến của người khác, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy tình hình kinh tế có nhiều dấu hiệu cải thiện, thậm chí thu hồi được một khoản lời lãi từ những mối đầu tư không có nhiều triển vọng trước đó.

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Khoảng thời gian cuối năm 2021 này, người tuổi Tị cố gắng không ngừng nghỉ nên sẽ nhận được những thành tích xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Do bản mệnh được Thần Tài phù hộ vào cuối năm nay, Thiên Tài đặc biệt hanh thông nên người tuổi Hợi có thể gặp nhiều may mắn, tài khí tăng tiến, nếu may mắn còn gặp được quý nhân giúp đỡ. Từ đó, họ có đủ tài nguyên để vượt qua những khó khăn của giai đoạn trước, giúp gia tăng và mở rộng các nguồn thu nhập, cuộc sống sung túc hơn. Nếu đưa ra những quyết định sáng suốt, có thể, lợi nhuận thu về còn vượt qua cả tiền lương chính thức.

Có lẽ nhờ bản tính không quá ham mê tiền bạc, đeo đuổi vật chất nên con giáp này thường được phù trợ để mở rộng các nguồn tài nguyên. Kiếm tiền với đa số người tuổi Hợi chỉ là vấn đề chứng tỏ thực lực cá nhân.

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Do bản mệnh được Thần Tài phù hộ vào cuối năm nay, Thiên Tài đặc biệt hanh thông nên người tuổi Hợi có thể gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được Chính Tài thúc đẩy, họ đón nhận nhiều vận may về tài chính và có cơ hội đạt được những hợp tác làm ăn, đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, đầu tư sẽ có được có mất, không thể đảm bảo 100% đều sinh lời, nhưng bù lại, có những hạng mục sẽ đem tới lợi nhuận khá cao, giúp họ rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng về vấn đề tài lộc.

Nhờ giai đoạn trước đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, luôn có trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong công việc, những chú Hổ đạt được thu hoạch xứng đáng là điều nghiễm nhiên. Chỉ cần giữ được sự kiên định và ý chí không từ bỏ, tránh tham lam những món lợi bất nghĩa thì không cơ hội gặt hái tài lộc vẫn luôn mở rộng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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