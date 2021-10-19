Tháng 10 dậm chân tại chỗ, tháng 11 tài lộc khởi sắc, tháng 12 phú quý an khang, 3 con giáp này chỉ cần chăm chỉ, cuối năm 2021 chắc chắc sẽ kiếm về 'BẠC TỶ'

So với những con giáp khác, tuổi Ngọ đã trải qua nhiều thăng trầm trong năm qua. Quý cuối năm 2021 này, cuộc sống tuổi Ngọ mới đang dần khởi sắc với những hỷ sự nhỏ nhỏi. Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm sắp tới, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sẽ có hướng phát triển đặc biệt tích cực.

Tử vi học có nói, trong thời gian sắp tới, cụ thể là vào tháng 11 và 12 này, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần khi vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, được hậu thuẫn và tạo cơ hội để làm giàu. Cuối năm nay, tuổi Ngọ không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn, thậm chí còn dư dả tiền bạc sống đến vài năm về sau.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay những người tuổi Thìn làm về kinh doanh sẽ thu về nhiều lộc lá, đặc biệt là khi kết hợp làm ăn với người tuổi Thân hoặc tuổi Tý. Tuy nhiên, những người làm trong các lĩnh vực khác dự báo cũng rất khấm khá và phát đạt, được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông, suôn sẻ.

Đặc biệt, tử vi học có nói rằng, giai đoạn từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 là lúc vận hạn của người tuổi Thìn. Chỉ cần bước qua thời kỳ này, đến tháng 11, tháng 12 là mọi vận đen hay xui xẻo đeo bám họ cũng sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều tin vui đến với họ vào dịp cuối năm.

Trong 2 tháng cuối năm, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, người tuổi Tuất tuy không gặp được nhiều may mắn nhưng họ có bản lĩnh phi thường, nhờ vậy mà có thể vượt qua mọi khó khăn trắc trở. Người tuổi Tuất trên con đường gầy dựng sự nghiệp đã gặp không ít gian nan, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ thành công.

Tử vi học có nói, trong 2 tháng cuối năm, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể tháng 11 cuộc sống đang dần khởi sắc không ngừng, đến tháng 12 chuyện khó khăn gì cũng qua, vận may sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Cuối năm nay cũng đúng sẽ là giai đoạn chuyển mình bất ngờ của tuổi Tuất. Họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.