Tình duyên 12 con giáp ngày 20/10/2021: Tý gặp tam hợp, Mão muộn phiền, Mùi vượng sắc

Tuổi Tý gặp ngày tam hợp nên vận trình tình cảm khá hài hòa. Người độc thân hãy năng gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể nhé, cơ hội để bản mệnh tìm thấy một nửa của mình. Nếu có ai đó cho rằng người tuổi Tý quá chủ động tìm kiếm tình yêu thì cũng đừng ngại ngùng bởi chẳng ai sống thay mình được cả. Hãy làm những gì mà trái tim mình mách bảo nhé.

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, gia đình là chỗ dựa lớn và đáng tin cậy nhất của con giáp này. Tình yêu đôi lứa có dấu hiệu đi xuống, bản mệnh đừng nên mong chờ điều gì nhiều vì chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Thay vào đó hãy dành thời gian, tình cảm và công sức cho người thân của mình thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Tý gặp ngày tam hợp nên vận trình tình cảm khá hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường tình duyên tuổi Dần có chút trục trặc, muộn phiền. Con giáp này và đối phương có sự hiểu lầm, tuy việc không có gì quá to tát nhưng bản mệnh vẫn cứ nên nhún nhường, giải thích cho nửa kia của mình hiểu để giữ hòa khí chớ nên tranh cãi gay gắt mà nói ra những lời tổn thương nhau.

Tuổi Mão

Vận trình tình duyên không mấy tốt đẹp khiến con giáp này có chút muộn phiền. Người độc thân vẫn luôn muốn tìm cho mình một mảnh ghép hoàn hảo nhưng cuộc đời này vốn không tồn tại sự hoàn hảo như người tuổi Mão mong muốn. Vì vậy, con đường đi tới hạnh phúc của tưởng như vẫn kéo dài vô tận.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm nảy sinh chút bất đồng. Chỉ vì thói quen quan tâm quá nhiều về cuộc sống riêng tư của đối phương mà bạn cảm thấy mệt mỏi, khiến bản thân như bị kiểm soát và khó chịu. Hãy mở lời và nói ra những suy nghĩ trong lòng với đối phương. Biết đâu, mâu thuẫn sẽ được hóa giải.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình duyên của tuổi Tỵ lại có phần lận đận, trắc trở. Người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa hòa hợp, có thể chấp nhận được những thiếu sót của mình, bao dung cho những nỗi đau trong quá khứ. Vì thế mà bản mệnh tạm đóng cửa trái tim mình lại, chờ đợi điều kỳ diệu tới.

Tình yêu đôi lứa cũng không suôn sẻ, người tuổi Ngọ và nửa kia mới chỉ vừa chớm nở tình cảm đã gặp phải những sóng gió, trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình yêu đôi lứa cũng không suôn sẻ, người tuổi Ngọ và nửa kia mới chỉ vừa chớm nở tình cảm đã gặp phải những sóng gió, trở ngại khiến nó khó lòng chống chọi nổi. Điều quan trọng là bản mệnh cũng chưa thực sự quan tâm, thái độ còn khá thờ ơ, lạnh nhạt để phát triển mối quan hệ bền vững và lâu dài.

Tuổi Mùi

Đường tình duyên của con giáp này vượng sắc, nếu không ra ngoài giao lưu kết bạn thì quả là uống phí. Những người mà bản mệnh gặp đều rất thú vị, hấp dẫn dù không thể tiến triển thành tình yêu nhưng cũng có thể trở thành người bạn tâm giao cùng chia sẻ cuộc sống. Các cặp đôi tìm được nói chung cần thiết, giúp mối quan hệ trở nên khăng khít và bền chặt hơn.

Tuổi Thân

Bạn thu hút nhiều người khác giới, bạn vừa có vẻ ngoài nhã nhặn lại có tính cách rất mực quyến rũ. Chính vì vậy mà người bạn đời của bạn chẳng thể nào yên tâm. Họ luôn lo lắng về bạn và đôi khi sự kiểm soát của họ khiến bạn cảm thấy ngột ngạt.

Tuổi Dậu

Hôm nay bạn nhạy cảm hơn thường lệ, phát hiện được một số vấn đề khác lạ của đối phương. Song nếu không xử lý khéo léo thì rất dễ khiến tình cảm đổ vỡ, thậm chí còn dẫn đến chia tay, ly hôn do bốc đồng, nóng giận.

Về phương diện tình cảm, tuổi Tuất vẫn còn rất mông lung không rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về phương diện tình cảm, tuổi Tuất vẫn còn rất mông lung không rõ ràng, lãng phí thời gian trong những mối quan hệ không rõ ràng. Dù bạn đã nhiều lần tự nhủ rằng sẽ không lún quá sâu nhưng lại không thể làm chủ được bản thân, thả trôi cảm xúc mà khiến mình tổn thương.

Tuổi Hợi

Hôm nay, vận trình tình cảm không được êm đẹp. Có thể bản mệnh và nửa kia không còn cảm thấy nhớ nhung như bình thường và điều này khiến đôi bên đều cảm thấy hoang mang, sợ hãi tình yêu tan vỡ. Song đừng nên lo lắng quá, hãy làm mới mối quan hệ của mình và cho nhau thêm cơ hội yêu thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.