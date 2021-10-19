Thương Quan án ngữ, hung thần trấn áp, 3 con giáp này dễ làm hỏng chuyện, vận trình kém sắc trong ngày 20/10/2021

Tử vi ngày 20/10/2021 cho thấy tuổi Tý bị Thương Quan án ngữ vận trình trong ngày thứ 4 này nên có thể đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu tỉnh táo dẫn đến thất thoát tiền bạc, tài sản.

Do đó bạn cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau, có thể tham khảo ý kiến của người khác để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Sự hiếu thắng ở thời điểm này chỉ khiến bạn thiệt thòi chứ không hề nâng đỡ con đường quan lộ của bản mệnh phát triển.

Hôm nay Tý Ngọ Tương Xung báo hiệu một ngày vận trình kém sắc với người tuổi Ngọ. Bản mệnh sẽ trải qua không ít chuyện muộn phiền. Công việc không kịp tiến độ, khiến tinh thần xuống dốc. Có người còn thấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, muốn nhảy việc ở thời điểm này.

Hung thần này còn gây ra những tranh chấp, xích mích với đồng nghiệp trong quá làm làm việc khiến đôi bên không thoải mái. Chuyện này chủ yếu liên quan tới lợi ích và cạnh tranh vị trí nên chắc chắn không thể nhường nhịn qua loa được. Đây có thể sẽ là cuộc chiến dài, do đó bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Hôm nay người tuổi Mùi dễ nổi nóng, ngang ngược và đây chính là nguyên nhân khiến con giáp này gặp họa thị phi trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi dễ nổi nóng, ngang ngược và đây chính là nguyên nhân khiến con giáp này gặp họa thị phi trong ngày. Nếu người tuổi Mùi không kiềm chế cảm xúc của bản thân còn dẫn đến bị thương, thậm chí va chạm với người khác. Cho nên con giáp này dù làm gì cũng phải thật cẩn trọng.

Mùi Thổ tự hình, trong ngày hôm nay người tuổi Mùi trở nên quá tự tin và cố chấp, không thích nghe ý kiến người khác, mà muốn làm việc một mình. Thế nhưng những thành quả con giáp này có được hoàn toàn là nhờ sự hợp sức của nhiều người, chẳng ai có thể tự mình làm tất cả mọi việc, do đó hãy biết tận dụng sức mạnh tập thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.