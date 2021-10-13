Từ rằm tháng 9 âm lịch cho đến cuối năm, 3 con giáp này tiền vào như nước, lộc tràn đầy nhà, quý nhân ghé đến liên miên

Tử vi cho thấy, từ giữa tháng 9 âm này đến cuối năm, 3 con giáp này đón tiếp quý nhân liên tục, tiền vào như nước, lộc phát vô biên.

Tuổi Mão

Đây là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Mão. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Chính tính cách này đã góp phần mang đến may mắn cho Mão. Trong tháng 9 âm lịch, đặc biệt là sau rằm, thành quả sẽ đến một cách viên mãn. Tài khoản của Mão sẽ tăng dần đều mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Đây là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, từ rằm tháng 9 âm lịch này đến hết năm, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tuất mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn.

Cuối năm 2021 đầu năm 2022, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tử vi học có nói, từ rằm tháng 9 âm lịch này đến hết năm, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này cộng thêm có quý nhân giúp đỡ nên Thân dễ dàng vượt qua được. Nhờ vậy mà từ sau rằm tháng 9 con giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng.

Thân có nhiều cơ hội phất lên trong cuối năm nay, có thể là được bổ nhiệm vào một chức vụ mới. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn. Người tuổi Thân độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Người sinh ra vào các ngày có 3 số cuối âm lịch này chắc chắn lớn lên trong nhung lụa, trưởng thành thì phú quý bao vây 3 số cuối ngày sinh âm lịch này báo hiệu chủ nhân của nó sinh ra đã có mệnh giàu sang, không thì lớn lên cùng thành đạt, gia sản lớn nhiều người ngưỡng mộ.

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