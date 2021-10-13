Trong vòng 37 ngày tới, 3 con giáp này TRỞ MÌNH thành đại gia, tiền bạc tiêu phà phà, thần tài, quý nhân ghé nhà chơi

Tâm linh - Tử vi 13/10/2021 22:29

Tử vi cho thấy 3 con giáp này có cơ hội "trở mình" trong 37 ngày nữa, được thần tài, quý nhân ghé nhà nên có cơ hội thành đại gia, tiền tiêu phà phà không hết.

Tuổi Thìn

Trong 37 ngày tới, vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường.

37 ngay toi 1
Trong 37 ngày tới, vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Còn với nhân viên văn phòng, sau thời gian tạm nghỉ sẽ trở lại mạnh mẽ, công việc hanh thông, thuận lợi hơn, tiền tài thu về nhanh chóng. Con đường sự nghiệp của Thìn cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý.

Người tuổi Thìn không chỉ đỏ vận trong công việc mà còn thành công trong cuộc sống. Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển, giúp cho con giáp này tìm được tri kỷ của đời mình, cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão ai cũng biết tính tình ôn hòa, dễ chịu. Thực tế trong lòng họ lại rất phức tạp, đôi khi tự làm khó chính mình. Con giáp này thường xuyên rơi vào tình trạng đưa ra quyết định xong lại hối hận.

37 ngay toi 2
37 ngày tới thì khác, con giáp này sẽ bước sang trang mới, bước vào đại vận, Mọi việc đều thuận lợi, sự nỗ lực của tuổi Mão có cơ hội được phát huy - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, thông thường khả năng phát tài, làm việc lớn của người cầm tinh con mèo không lớn. Lúc trẻ, tuổi Mão thường xuyên gặp chướng ngại vật, hết khó khăn này đến khó khăn khác, con giáp xoay đủ hướng vẫn không thấy thuận lợi. Vì vậy, dù đảm đang, tuổi Mão cố mãi vẫn chỉ đủ ăn đủ mặc.

Nhưng 37 ngày tới thì khác, con giáp này sẽ bước sang trang mới, bước vào đại vận, Mọi việc đều thuận lợi, sự nỗ lực đảm đang của tuổi Mão có cơ hội được phát huy. Những gì bạn kiếm được lúc này đủ bù đắp cho bao khó khăn trước đó.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp dịu dàng, sống tình cảm được nhiều người yêu mến. Bạn sống nội tâm, vui buồn cũng ít khi bộc lộ cho người khác biết. Trong công việc cũng vậy, bạn luôn âm thầm chăm chỉ, nỗ lực một mình. Nhờ vậy đường công danh của Mùi vô cùng thuận lợi, không sợ tiểu nhân hãm hại.

37 ngay toi 3
37 ngày tới, những vận may lũ lượt tìm đến bạn, tiền bạc đổ về như bão lũ - Ảnh minh họa: Internet

37 ngày tới, những vận may lũ lượt tìm đến bạn, tiền bạc đổ về như bão lũ. Bạn dễ xúc động với những hoàn cảnh bất hạnh nên thường mủi lòng thương xót, thường dùng số tiền mình kiếm được để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Do đó cuộc sống của bạn luôn được Thần linh chiếu mệnh, dù gặp khó khăn cũng không bao giờ lâm vào bế tắc.

Trí nhớ của bạn tốt, tài giao tiếp cũng hoàn hảo, vì thế cuộc đời Mùi không phải sợ lâm vào tình cảnh khó khăn không thoát được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

12 con giáp cần chú ý gì về sức khỏe ngày 14/10/2021?

12 con giáp cần chú ý gì về sức khỏe ngày 14/10/2021?

Tử vi ngày 14/10/2021 cho thấy, 12 con giáp ai cũng có những vấn đề riêng về sức khỏe, không nên chủ quan mà ảnh hưởng đến cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 50 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 58 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 4 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình