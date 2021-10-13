Mâu thuẫn dồn dập, tiểu nhân sát kề, 3 con giáp này ngày 14/10/2021 dễ rơi vào cảnh túng thiếu, nên xem xét cẩn thận chuyền tiền nong

Tâm linh - Tử vi 13/10/2021 21:23

Tử vi ngày 14/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này ngày 14/10/2021 ễ rơi vào cảnh túng thiếu, nên xem xét cẩn thận chuyện tiền nong.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày 14/10/2021 diễn ra khó khăn vất vả. Người tuổi Tý cần lưu ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh. Các mâu thuẫn ý kiến, bất đồng trong quá trình làm việc vô tình gây ra những cản trở tâm lý cho người tuổi Tý.

Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này tốt nhất nên tiêu pha cẩn thận, đề phòng rơi vào cảnh túng thiếu. Tránh xa chuyện thị phi, xung đột chốn đông người do Tỷ Kiên xuất hiện.

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Người tuổi Tý cần lưu ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Về mặt sự nghiệp, cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình lại còn chút nghiêm khắc, ép buộc người khác. Chỉ một chút sai sót cũng khiến bạn trở nên nóng nảy, thậm chí là quát tháo. Điều này sẽ khiến chủ nhân rước họa thi phi, tiểu nhân ghen ghét.

Tử vi tuổi Thìn hôm nay dự báo tình hình tài chính không hề ổn. Thìn cũng là người coi trọng danh tiếng và địa vị, coi trọng chữ tín nên sẽ sử dụng bối cảnh này để vay tiền người khác. Hoặc đơn giản là lợi dụng đối phương để phục vụ công việc của mình. Người này nếu muốn có tiền bạc thì phải nắm được đại cục, có đại quyền.

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Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn. Sự xuất hiện của tiểu nhân tạo ra nhiều rắc rối do tính nóng nảy của con giáp này mà ra. Con giáp này cần cư xử khéo léo, tế nhị hơn để thay đổi hình ảnh của mình trong mắt những người xung quanh.

Vận trình tài lộc biến động. Các khoản phát sinh hoàn toàn không thể kiểm soát nên đòi hỏi bản mệnh phải sớm có kế hoạch quản lý tài chính thông minh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tam hợp hài hòa, tài lộc vượng sắc, 3 con giáp này ngày 14/10/2021 đường công danh xán lạn, thu nhập dồi dào không xuể

Tam hợp hài hòa, tài lộc vượng sắc, 3 con giáp này ngày 14/10/2021 đường công danh xán lạn, thu nhập dồi dào không xuể

Tử vi ngày 14/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này ngày 14/10/2021 đường công danh xán lạn, thu nhập dồi dào không xuể.

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