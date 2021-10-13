Tình duyên 12 con giáp ngày 14/10/2021: Sửu sóng gió, Ngọ êm đẹp, Hợi nên chủ động hơn

Tuổi Tý hôm nay biết cách xử lý các mối quan hệ khách quan, tận tâm và có trách nhiệm. Tuy vậy cả hai thỉnh thoảng vẫn xảy ra những mâu thuẫn, đặc biệt là các vấn đề về quan điểm, sỹ diện. Cho nên nếu muốn chung sống hòa thuận cùng với nửa kia thì bạn nên biết cách thấu hiểu và cảm thông cho nhau.

Tuổi Sửu trải qua những ngày sóng gió trong chuyện tình cảm, con giáp sẽ được bù đắp bằng một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Không dễ dàng để có được như hôm nay, bản mệnh đã phải học cách nhẫn nhịn, tôn trọng nhau. Hai người luôn ý thức rằng phải vượt qua giai đoạn khó khăn mới kéo vợ chồng lại gần nhau hơn.

Tuổi Dần

Bạn nên nhân lúc này mà mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ những nhân vật mới mẻ, thú vị. Ban đầu, bạn có thể không tự tin cho lắm nhưng khi thấy được lợi ích từ việc này bạn sẽ dần cải thiện mình hơn.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão hôm nay rất đơn thuần trong chuyện tình duyên. Đối với họ yêu một người tuyệt đối không đi quá giới hạn, càng không khiến đối phương phải thở dài đứt đoạn. Ngược lại bạn thích đi theo một quy luật và từng bước thích hợp để tiếp cận đối phương. Trời sinh nhân hậu khoan dung nên Mão có bản năng chăm sóc người khác, dễ dàng hi sinh mà không hề hối hận.

Mão hôm nay rất đơn thuần trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dành nhiều thời gian nhất với những người đồng điệu với bạn về mặt cảm xúc. Đây là một ngày may mắn cho tình yêu. Bạn có thể phát hiện ra một mối liên hệ tình cảm sâu sắc có thể dẫn sâu đến tình yêu đích thực. Bạn muốn thăm thú và dành thời gian với bạn bè. Bạn có thể ghi điểm với sự quyến rũ và tự tin ở nơi bạn xuất hiện.

Tuổi Tỵ

Tình cảm lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường, quan trọng là con giáp này thích nghi như thế nào và muốn hoàn thiện bản thân để tốt hơn mỗi ngày. Hôn nhân là một chặng đường dài, sẽ khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, bất đồng, nhưng nếu biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau thì tuổi Ngọ sẽ thấy hạnh phúc thôi.

Tuổi Ngọ

Tình cảm của vợ chồng tuổi Ngọ rất êm đẹp, tuy nhiên những nữ tuổi Ngọ dễ rơi vào tranh cãi với mẹ chồng trong ngày hôm nay. Tuy là sự đối xử có tính toán, để “lấy lòng” mẹ chồng, nhưng bạn cũng phải lưu ý cư xử chân thật trong giới hạn, đừng quá ngọt ngào một cách giả tạo.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng được cải thiện đáng kể khi mối quan hệ của bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè và người thân. Nhân cơ hội này người tuổi Mùi hãy tạo ra bước đột phát trong tình yêu để đôi bên sớm có về chung một mái nhà và tận hưởng giây phút bên nhau hạnh phúc nhé.

Tuổi Thân

Những người độc thân đang bắt đầu tiến tới một mối quan hệ tốt đẹp và chính bản mệnh cũng tràn đầy mong chờ vào đối phương. Những người đã lập gia đình thì biết cách để duy trì ngọn lửa tình cảm giữa cả hai. Con giáp này sẵn sàng cùng nửa kia chia sẻ mọi thứ để cùng nhau giải quyết và hiểu rõ nhất về nhau.

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của người tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này khởi sắc, nhờ sự mai mối, giới thiệu của người thân, bạn bè mà bản mệnh có thể gặp được người có điều kiện tốt, nhưng có vẻ như bản mệnh lại không hào hứng cho lắm. Có lẽ người tuổi Tuất đang muốn tập trung phát triển sự nghiệp chứ chưa thực sự muốn đầu tư vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và đối phương dù xảy ra bất đồng gì thì cũng đừng nên im lặng mà nên cùng nhau tìm cách tháo gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và đối phương dù xảy ra bất đồng gì thì cũng đừng nên im lặng mà nên cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Không ai là không từng phạm phải sai lầm, quan trọng là cả hai biết ngồi lại trò chuyện với nhau để tìm cách hóa giải. Thay vì trốn tránh sẽ chỉ khiến mọi việc chuyển biến tiêu cực hơn mà thôi.

Tuổi Hợi

Quý nhân sẽ giúp người tuổi Hợi có được những cơ hội tốt để bứt phá xóa bỏ những rào cản trong các mối quan hệ hiện tại. Một chút chủ động gắn kết từ con giáp này giúp cho mọi chuyện có thể trở nên ổn thỏa hơn. Nguồn năng lượng tăng mạnh. Bạn có thể phải chứng kiến sự đổ vỡ của một mối quan hệ không như ý muốn. Những cuộc gặp gỡ căng thẳng có thể tiết lộ nhiều hơn về cảm xúc thực sự của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.