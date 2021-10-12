Khi trẻ chịu nhiều khó khăn, 3 con giáp này càng có tuổi càng giàu, sống sung túc, bình an chẳng gì cản nổi

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 22:18

Những con giáp này khi trẻ thì phải chịu thương, chịu khó, nhưng khi có tuổi chắc chắn giàu sang, ngồi không rung đùi hưởng phước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là những người nhân hậu nhưng không hề hèn nhát. Lòng nhân ái của họ xuất phát từ bản chất, chứ không phải do sợ quyền lực hay muốn làm đẹp lòng ai. Con giáp tuổi Sửu luôn thông cảm với người yếu hơn mình, sẵn sàng giúp đỡ họ trong khả năng của mình. 

Hơn nữa, người tuổi Sửu cũng luôn chân thành và tốt bụng, luôn đối xử tốt với người khác. Họ làm việc gì cũng khiêm tốn và luôn biết cách trả ơn người khác. Quan trọng là con giáp tuổi Sửu luôn sống có ích và tích lũy những đức tính tốt đẹp. Họ xứng đáng nhận được cuộc sống viên mãn về sau.

sung tuc 1
Người tuổi Sửu là những người nhân hậu nhưng không hề hèn nhát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp có khí chất mạnh mẽ và là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Họ luôn đóng vai trò là người ra quyết định trong các sự kiện. Đến tuổi già, họ cũng là con giáp có cuộc sống sung túc, ấm êm, mọi việc đều viên mãn. 

Con giáp tuổi Thìn cũng là những người rất ngay thẳng. Trong cuộc sống, họ không thích lừa dối mọi người bằng những lời lẽ khoa trương. Người tuổi Thìn cũng không thích làm ăn chiếu lệ trong công việc. Bất cứ việc gì, người tuổi Thìn đã hứa là sẽ làm hết mình.

sung tuc 2
Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Tuất là sự trung thực, dũng cảm và có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Interne

Tuổi Tuất

Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Tuất là sự trung thực, dũng cảm và có trách nhiệm. Họ không sợ tiền mất tật mang, không thích lợi dụng, dù có kết thân với ai thì họ cũng không màng đến chuyện nhờ vả, dựa dẫm. Đây đều là những biểu hiện của tính cách tốt mà người tuổi Tuất được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao. 

Nhưng con giáp tuổi Tuất lại không giỏi lấy lòng người khác nên không ít lần họ đánh mất cơ hội để thăng tiến, làm giàu. Người tuổi Tuất cũng dễ mềm lòng khi ai đó nhờ giúp đỡ. Nếu đã nhận lời, họ cũng sẽ cố gắng hết sức, không khiến người khác thất vọng. Nhờ những đức tính tốt ngày, cuộc sống của con giáp tuổi Tuất cũng không tệ. Càng về sau, người tuổi Tuất càng nhận được nhiều điều tốt đẹp, thu nhập sung túc, tiền bạc dư dả.  

Từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này được thần tài - quý nhân lâm môn, thời tới bất ngờ, cuối năm giàu to không tưởng

Từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này được thần tài - quý nhân lâm môn, thời tới bất ngờ, cuối năm giàu to không tưởng

Tử vi có nói, từ giờ đến hết tháng 10, 3 con giáp này được thần tài phù trợ, thời tới bất ngờ, cuối năm giàu to không tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp 3 con giáp sung túc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng