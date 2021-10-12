Tiền bạc tưởng nắm trong tay rồi lại vụt mất, 3 con giáp này trong vòng 29 ngày tới cần tránh thị phị, cảnh giác tiểu nhân đang rình mò

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 21:29

Tử vi cho thấy, trong vòng 29 ngày tới đây, 3 con giáp này cần phải tránh thị phị, cảnh giác tiểu nhân đang rình mò nối không muốn gặp nạn hao tài.

Tuổi Thân

Thân là con giáp may mắn, thông minh, có được nhiều cơ hội trong công việc nhưng 29 ngày tới đây, con giáp này gặp không ít vận xui. Công việc không như ý đặc biệt là công việc kinh doanh khiến cho con giáp này rơi vào cảnh túng thiếu. Tiền bạc mang đầu tư khó lấy lại, cố gắng kiên trì để cống hiến hết mình cho công việc nhé.

Vận tình cảm cũng không được như ý khiến bạn chán nản, mệt mỏi. Cố gắng chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa, nhan sắc bớt tiều tụy thị mọi sự mới hanh thông. Tình duyên cũng cần phải ổn định để tâm lý thoải mái, làm việc gì cũng hiệu quả. Tốt nhất thời gian này nên án binh bất động, chỉ chuyên tâm làm việc của mình mà thôi.

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29 ngày tới đây, con giáp này gặp không ít vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất trong vòng 29 ngày nữa dễ vướng họa thị phi, tiền bạc hao hụt và tình duyên không như ý. Có kẻ xen vào mối quan hệ gia đình bạn khiến bạn áp lực chồng chất, mệt mỏi vô cùng. Bạn cần phải chấn chỉnh tinh thần, làm việc hăng say hơn nếu không công việc sẽ không được như ý, tiền bạc cũng theo đó mà bay.

Thời gian này kinh doanh thực sự không phù hợp với bạn, thua lỗ liên miên và bạn nên nghiêm túc suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục đầu tư hay không nhé.

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Mùi nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình trong thời gian tới đây nhất là 29 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình trong thời gian tới đây nhất là 29 ngày tới. Vốn là người ăn nói không khéo léo có phần hấp tấp làm cho bạn hay bị lỡ lời, ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của mình và cũng khiến đối phương cảm thấy mất cảm tình với bạn. Hợp đồng kinh doanh có thể tan trong phút chốc chỉ vì một câu nói của bạn. Cần chỉn chu hơn và học cách giao tiếp lưu loát.

Trong 29 ngày tới con giáp này vướng họa thị phi cũng là từ lời nói mà ra. Tiền bạc tưởng nằm chắc trong tay cuối cùng lại vụt mất, thật sự là điều đáng ngại. Công việc hiện tại cũng bị vướng lỗi, cấp trên thực sự không hài lòng, muốn phạt bạn nhưng không đành. Chỉ là uy tín trong mắt cấp trên đã mất đi nhiều rồi, cố gắng lấy công chuộc tội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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