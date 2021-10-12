Phúc lộc dồi dào, vận sáng tiền bạc, 3 con giáp này ngày 13/10/2021 dễ dàng gặt hái được thành công, vận may bao quanh dư sức dùng

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 20:39

Tử vi ngày 13/10/2021 cho thấy 3 con giáp này ngày 13/10/2021 dễ dàng gặt hái được thành công, vận may bao quanh dư sức dùng.

Tuổi Mão

Hôm nay Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ 4 của người tuổi Mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

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Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi Ngọ trong hôm nay có điểm sáng về tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình bạn.

Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong ngày hôm nay, nhưng nên nhớ bạn không nên làm giàu theo phương thức này. Những nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động chính đáng thường không thể bền lâu.

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Thân đang được Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Thân đang được Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt, có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi bạn cả ngày hôm nay.

Chính Ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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