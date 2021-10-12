Tình duyên 12 con giáp ngày 13/10/2021: Dần hứng khởi, Thìn ảm đạm, Ngọ không êm ấm

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 21:08

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 13/10/2021 cho thấy Dần hứng khởi, Thìn ảm đạm, Ngọ không êm ấm.

Tuổi Tý

Hôm nay bản mệnh có thể sẽ cảm thấy khó mở lời dù đã nhận thấy lỗi sai của mình. Dường như có một thế lực vô hình đẩy hai người ra xa, con giáp này không biết nên tiến hay lùi. Người độc thân vẫn muốn tận hưởng cuộc sống tự do, tự mình quyết định mọi vấn đề.

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Ngũ hành xung khắc nên vận trình tình duyên có phần kèm sắc, con giáp này sẽ cần có những động thái tích cực thay vì sự chán nản mà buông xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngũ hành xung khắc nên vận trình tình duyên có phần kèm sắc, con giáp này sẽ cần có những động thái tích cực thay vì sự chán nản mà buông xuôi. Đây có thể làm một ngày u ám với với tuổi Sửu kể cả công việc và chuyện yêu đương. Vợ chồng không chịu thông cảm và thấu hiểu cho nỗi khổ của nhau.

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần hôm nay dự báo, vận tình cảm có một ngày nhiều hứng khởi. Khi mà bạn dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn. Bạn dám hy sinh, dám nói lên lời mình yêu. Người này một khi yêu ai đó thì sẽ không ngừng thể hiện sự quan tâm cũng như hi sinh vì người ấy.

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm người tuổi Mão phải dựa vào bản thân là chính, người độc thân có những cuộc gặp gỡ thú vị nhưng mối quan hệ tiến triển như thế nào thì phụ thuộc vào sự chủ động của bản mệnh. Nhân duyên đang ở trước mắt mà không nắm bắt lại mơ tưởng tới người khác thì có thể đánh mất lương duyên tốt đẹp.

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Trong chuyện tình cảm người tuổi Mão phải dựa vào bản thân là chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tình duyên của tuổi Thìn khá ảm đạm. Con giáp này không muốn thể hiện ra ngoài quá nhiều tình cảm nhưng dường như việc đó lại biến bản mệnh trở thành người lạnh lùng. Người ấy có thể hiểu nhầm, tình cảm cũng rạn nứt.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ hôm nay có vận tình cảm rất tốt, đào hoa trợ mệnh, nhờ thế mà có thể thấy được nhân duyên phù hợp. Bản mệnh đừng vội từ chối, hãy cứ bình tĩnh xem xét, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuổi Ngọ

Thủy – Hỏa xung khắc, chuyện tình cảm của những chú Ngựa và nửa kia không được êm ấm cho lắm. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Mâu thuẫn cũng là một cách giúp đôi bên hiểu về nhau hơn, vì thế đừng quá rầu rĩ vì việc này.

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Thủy – Hỏa xung khắc, chuyện tình cảm của những chú Ngựa và nửa kia không được êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia của mình rất tốt đẹp trong ngày Hỏa sinh Thổ. Bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với người ấy. Bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm của người này vừa lãng mạn vừa thoải mái. Bạn tìm được người dễ dàng gần gũi, đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực, đời sống gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít. Sau những hiểu lầm và mâu thuẫn thì bạn và người ấy đã có được hạnh phúc ngay trong tầm tay. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có cơ hội gặp gỡ, gần gũi với người thương nhiều hơn. Bản mệnh đang trong giai đoạn hạnh phúc, hãy trân trọng những gì đang có. Người độc thân cũng may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp

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Người có Chính Tài bao giờ cũng chung thủy, quan niệm gia đình nồng hậu, người thân là trên hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người có Chính Tài bao giờ cũng chung thủy, quan niệm gia đình nồng hậu, người thân là trên hết. Bạn sống có trách nhiệm với người trong nhà. Và vô cùng coi trọng mặt giao tiếp tình cảm giữa mọi người với nhau. Nam mạng trân trọng mọi ý kiến và lời nói của vợ con. Nữ mạng thể hiện mình là người vợ hiền dâu thảo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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