Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ ngày 11/10/2021 - 17/10/2021: Dần gặp nhiều trắc trở, Tỵ khởi sắc vô cùng

Phương diện tình duyên trong tuần không mấy biến động. Người độc thân muốn sớm tìm được một nửa thì phải mở rộng lòng mình, chớ lo lắng e ngại quá nhiều về những điều chưa xảy ra, sợ bị tổn thương mà không dám trao tình cảm, tình yêu vào tay người khác.

Đường tình duyên khá êm đềm. Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, đôi bên bàn bạc, thương lượng với đối phương thay vì tự mình quyết định. Người độc thân cũng có nhiều đối tượng tìm hiểu, bản mệnh chỉ cần ưng ý thôi là sẽ có không ít người theo đuổi, tình cảm chân thành cũng không khó để phát hiện ra.

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm giữa con giáp này và nửa kia cũng gặp nhiều trắc trở. Đôi bên có những hiểu lầm sâu sắc do không dành thời gian chia sẻ, tâm sự với nhau. Người yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau, bản mệnh dành nhiều tình cảm cho đối phương nhưng duyên phận lận đận, muốn hạnh phúc bên nhau thì phải quyết tâm vượt qua nhiều thử thách.

Tuổi Mão

Đường tình duyên không có gì biến động, dù con giáp này và đối phương không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng nhờ sự thấu hiểu mà không nảy sinh mâu thuẫn hay hiểu lầm gì đáng ngại. Có thể nói mối quan hệ của hai bạn xây dựng trên nền tảng niềm tin nên khá bền vững.

Có thể nói mối quan hệ của hai bạn xây dựng trên nền tảng niềm tin nên khá bền vững - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm khá ảm đạm, người độc thân vì quá bận rộn giải quyết các vấn đề khác trong cuộc sống mà không có đủ thời gian và tâm trí để xoay sở và tìm cho mình một tình yêu đích thực. Thời điểm có người cùng chung bước còn khá xa. Những người đã có đôi không dành nhiều thời gian cho nhau nên mối quan hệ thường xuyên nảy sinh giận hờn.

Tuổi Tỵ

Tình cảm khởi sắc là điểm sáng lớn nhất trong tuần của những chú Rắn. Người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau, mặc cho bao khó khăn gian khó cũng không thể khiến hai bạn lùi bước. Người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý nhưng phải tích cực và chủ động hơn nữa.

Tuổi Ngọ

Cũng bởi công việc bận rộn và chiếm nhiều thời gian nên chuyện tình cảm của tuổi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn không còn đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân hay một nửa của mình. Chính việc thiếu quan tâm đến người ấy sẽ là vết rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ của hai người.

Cũng bởi công việc bận rộn và chiếm nhiều thời gian nên chuyện tình cảm của tuổi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một vận trình tình duyên hứa hẹn vô cùng ngọt ngào trong tuần này khi có cát tinh Thái Âm che chở. Vận may đặc biệt sẽ đến với người độc thân. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng. Thế nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm trong tuần không có gì nổi bật, nhìn chung mọi thứ diễn ra đều đều. Các cặp đôi không có nhiều điểm mới, đôi khi bạn cảm thấy khá nhàm chán vì tình cảm cứ mãi như cũ, thậm chí còn không có cả giông gió để hai người thể hiện tình cảm nồng nhiệt cho nhau.

Tuổi Dậu

Trong tuần bạn cũng cần phải chú ý hơn trong vấn đề tình cảm bởi mâu thuẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những căng thẳng do sức ép gia đình càng ngày càng lớn, tình cảm giữa bản mệnh và đối phương không đủ lớn để vượt qua thì có thể sẽ nhanh chóng rạn nứt.

Trong tuần bạn cũng cần phải chú ý hơn trong vấn đề tình cảm bởi mâu thuẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường tình duyên khởi sắc, người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ khá tình cờ nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con giáp này, tình cảm phát triển nhanh tới mức người trong cuộc cũng cảm thấy bất ngờ.

Tuổi Hợi

Bước sang tuần mới, người tuổi Hợi may mắn được Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên nở rộ đào hoa rực rỡ, báo hiệu con giáp này sẽ có một tuần vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa để tình cảm luôn duy trì được ngọn lửa yêu nồng nhiệt như thuở ban đầu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.