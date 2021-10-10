Tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý đón tuần mới không quá suôn sẻ khi có nhiều điều bất lợi ập đến với bạn trong tuần này. Tài lộc cũng có dấu hiệu sa sút khá rõ khi bị Kiếp Tài án ngữ. Dù có kiếm được tiền nhưng cũng ngay lập tức đối mặt với họa hao tài phá của. Tuổi Tý cần phải tỉnh táo và sáng suốt, không mù quáng tin theo lời kẻ xấu mà để tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được lại rơi vào tay kẻ khác.

Phương diện tình cảm trong tuần không mấy biến động. Người độc thân muốn sớm tìm được một nửa thì phải mở rộng lòng mình, chớ lo lắng e ngại quá nhiều về những điều chưa xảy ra, sợ bị tổn thương mà không dám trao tình cảm, tình yêu vào tay người khác.

Trong tuần 11/10/2021 - 17/10/2021, công việc có nhiều tiến triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng nhờ có cả Chính Quan hỗ trợ, tuổi Sửu cần nhanh tay tận dụng. Con giáp này chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu. Tiểu nhân trong tuần tuy có nhưng không quá đáng sợ, tự tin vững bước sẽ mang tới thành công.

Thời điểm giữa tuần là lúc thu tiền bạc về tay, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp làm ăn kinh doanh tài lộc tăng tiến thấy rõ khiến ai nấy đều ghen tị. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn cũng có thể tranh thủ thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Tuổi Dần

Trong tuần có hung tinh Bạch Hổ chiếu mệnh, báo hiệu về tai họa bất ngờ xảy đến. Đi đường dễ gặp tai bay vạ gió, làm việc thì dở dang, bỏ nhiều công sức mà kết quả chẳng đi tới đâu. Cách để bảo vệ bản thân lúc này là hãy chú ý và thận trọng nhiều hơn, làm gì cũng nên tính toán thận trọng, nhìn trước ngó sau để hạn chế rủi ro.

Việc kiếm tiền trong tuần này của những chú Hổ cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dù có cơ hội để gia tăng thu nhập nhưng kết quả xôi hỏng bỏng không, đã vậy còn rất dễ bị lỗ một khoản không nhỏ. Trong thời điểm tới, có thể tuổi Dần sẽ khá chật vật để xoay sở chi tiêu, nhất là khi Kiếp Tài ở giữa tuần còn cho thấy nguy cơ hao tiền tốn của có thể đến bất cứ lúc nào.

Tuổi Mão

Với người tuổi Mão, vận trình tuần này của bản mệnh hung cát đan xen, lúc thì suôn sẻ bất ngờ, lúc lại chợt gặp trở ngại. Thương Quan cho thấy vận trình sự nghiệp vào đầu tuần không mấy suôn sẻ, chủ yếu là vì con giáp này thiếu tập trung, hay suy nghĩ lung tung và có mối quan tâm ngoài công việc. May mắn là cuối tuần thì mọi việc có vẻ khả quan hơn, lại thêm Tử Vi cát tinh chiếu mệnh, tuổi Mão có cơ hội thể hiện năng lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ở phương diện tài lộc, thời gian đầu tuần có dấu hiệu dễ mất tiền, bản mệnh cần chú ý để không đặt niềm tin lầm chỗ, tới lúc muốn đòi cũng không biết phải làm sao. Cuối tuần mọi chuyện mới dần có chuyển biến tích cực nhưng khá chậm. Cuối tuần cũng tốt cho việc cầu tài, con giáp này cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Với người tuổi Mão, vận trình tuần này của bản mệnh hung cát đan xen, lúc thì suôn sẻ bất ngờ, lúc lại chợt gặp trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dưới tác động của Đại Hao hung tinh, tài lộc trong tuần này của người tuổi Thìn đứng trước rất nhiều nguy cơ bất lợi. Điềm báo cho thấy bạn có dấu hiệu hao tổn tài khí khá rõ, tiền bạc thất thoát rất nhanh. Bạn cần phải thực sự đề phòng hung tinh này. Lúc này càng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo để giải quyết vấn đề rắc rối cho ổn thỏa.

Tiểu nhân trong tuần khá vượng do Thiên Quan tác động khiến vận trình sự nghiệp của bản mệnh không được tốt lắm. Những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở, có ý định phá hoại công việc của con giáp này. Tuổi Thìn chỉ cần thiếu cảnh giác là sẽ bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Bản mệnh cần phải khiêm tốn giữ mình, chớ nên tự mãn mà cuối cùng phần thiệt lại thuộc về mình.

Tuổi Tỵ

Bị Tiểu Hao hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Tị chẳng những không có nhiều cơ hội để kiếm tiền mà ngược lại còn có nguy cơ bị mất tiền nữa. Tử vi tuần mới nhắc nhở bạn chớ nên tin người thái quá mà bị lừa gạt, bao nhiêu tiền của vất vả có được dâng hết lên cho kẻ xấu xa thì một đi không trở lại. Hãy tỉnh táo trong những quyết định tài chính của mình.

Tuần này, bản mệnh nên cố gắng để phát huy những năng lực sẵn có của bản thân để không đánh mất cơ hội thăng tiến trong công việc. Tỷ Kiên nhập cục, cho thấy tuổi Tị sẽ được cấp trên cất nhắc, những thử thách trước mắt nếu vượt qua được thì chẳng phải lo không có đường đi. Ngoài ra, mệnh chủ cũng cần phải thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, phân biệt rõ đâu là bạn đâu là thù và không nên đặt lòng tin vào bất cứ ai, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Tuổi Ngọ

Ngọ được cả Chính Tài và Thiên Tài trợ mệnh, tài lộc của người tuổi Ngọ tăng tiến khá nhanh khi con giáp này có cơ hội làm ăn phát tài. Với người làm công ăn lương có thể cải thiện thu nhập cho mình khi nhận thêm công việc ngoài giờ. Điều này sẽ khiến bạn vất vả và tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nếu muốn tăng cao thu nhập thì không còn cách nào khác.

Với người làm đầu tư kinh doanh, mọi việc có thể không được thuận lợi ngay từ đầu. Những rắc rối trong công việc ập đến cùng lúc khiến bản mệnh phải lao đao tìm cách xử lý. Có thể bạn là người đứng đầu nên mới phải gánh vác hậu quả. Tuy nhiên, chính những lúc khó khăn như thế này, bạn lại phát hiện ra được thêm những góc nhìn mới, tìm ra những con đường mới để làm giàu cho bản thân và tập thể.



Người tuổi Mùi có một vận trình tình duyên hứa hẹn vô cùng ngọt ngào trong tuần này, và vận may đặc biệt sẽ đến với người độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một vận trình tình duyên hứa hẹn vô cùng ngọt ngào trong tuần này, và vận may đặc biệt sẽ đến với người độc thân. Bản mệnh biết mình cần gì, muốn gì nên sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng hơn. Nếu gặp được người ưng ý, con giáp may mắn tuần này có thể chủ động kéo gần khoảng cách, trò chuyện, tâm sự với đối phương để đôi bên hiểu nhau hơn.

Công việc trong tuần có Chính Quan hỗ trợ nên không gặp khó khăn nào quá lớn. Bản mệnh biết cách cân đối công việc, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian với chất lượng không thể chê vào đâu được. Đây là điểm mạnh của con giáp này mà đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ. Đồng thời, tinh thần trách nhiệm cũng như sự cố gắng hết mình của bạn được cấp trên đánh giá rất cao, thậm chí bạn có cơ hội được cất nhắc trong tương lai.

Tuổi Thân

Phương diện tài lộc của người tuổi Thân lại càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bạn có thể kiếm được khá nhiều tiền dựa vào năng lực của bản thân. Vì thế, hãy mạnh dạn nhận nhiệm vụ khó khăn hoặc khai phá thêm ở những lĩnh vực mới, bạn ắt sẽ khiến mọi người phải khâm phục và cấp trên phải thưởng nóng.

Có thể nói, con giáp phát tài tuần này không cần phải lo lắng gì về tài chính khi cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng cao đến bất ngờ. Tất nhiên, để có thể đạt được thành tựu như vậy, người tuổi Thân có thể sẽ cần phải di chuyển, đi lại nhiều đấy. Tuy nhiên, đừng vì thế mà ngại ngần vất vả nhé. Sự cố gắng của bạn chắc chắn không lãng phí, bởi bản mệnh sẽ đón nhận thành quả tương xứng với nỗ lực của mình. Bản mệnh chỉ cần xác định rõ mục tiêu của mình và cố gắng hết sức thôi.

Tuổi Dậu

Đây có thể nói là một tuần vượng vận với người tuổi Dậu khi được sao Thái Dương nâng đỡ rất nhiều. Nam mệnh có thể sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh. Công việc đang tiến triển rất tốt, khả năng thăng tiến của con giáp này ngày càng rõ ràng hơn. Lại có cả Ấn Quan hợp lực, con giáp này sẽ được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách hơn nữa, thông qua đó chứng minh năng lực thực sự, cho mọi người thấy bạn có thể làm được những gì và làm đến đâu.

Con giáp này nên cố gắng phát huy năng lực để không đánh mất cơ hội thăng quan tiến chức của mình. Tuy nhiên, trong tuần bạn cũng cần phải chú ý hơn trong vấn đề tình cảm bởi mâu thuẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những căng thẳng do sức ép gia đình càng ngày càng lớn, tình cảm giữa bản mệnh và đối phương không đủ lớn để vượt qua thì có thể sẽ nhanh chóng rạn nứt.

Vận trình tài lộc không được tốt lắm vào đầu tuần, có thể bạn sẽ mất một số tiền không nhỏ vì những chuyện không đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bản mệnh cần nhanh chóng xốc lại tinh thần của mình để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Nếu không những sai sót đó có thể trở thành bằng chứng để kẻ tiểu nhân cướp đi vị trí con giáp này đang có. Chính vì thế bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt đề không đưa ra quyết định sai lầm không thể sửa đổi.

Vận trình tài lộc không được tốt lắm vào đầu tuần, có thể bạn sẽ mất một số tiền không nhỏ vì những chuyện không đâu. Nhưng đừng vội lo lắng, tình hình sẽ cải thiện hơn vào cuối tuần, nhờ chăm chỉ và cần cù, cộng thêm chút may mắn là bạn sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Tuổi Hợi

Bước sang tuần mới, người tuổi Hợi may mắn được Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên nở rộ đào hoa rực rỡ, báo hiệu con giáp này sẽ có một tuần vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa để tình cảm luôn duy trì được ngọn lửa yêu nồng nhiệt như thuở ban đầu.

Phương diện tài lộc cũng không có điểm gì đáng chê trách. Tuổi này vẫn đang có các nguồn thu nhập khiến nhiều người phải mơ ước, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng không cần phải lo lắng tới chuyện chi tiêu. Công việc cũng đang tiến triển ổn định. Bạn vẫn duy trì được phong độ khá tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.