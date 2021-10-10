Tam hội nâng đỡ, lục hợp quý nhân 3 con giáp này có đường tình duyên tốt lành trong ngày 11/10/2021

Tâm linh - Tử vi 10/10/2021 20:50

Tử vi ngày 11/10/2021 cho thấy 3 con giáp này có đường tình duyên tốt lành do có tam hội nâng đỡ, lục hợp quý nhân.

Tuổi Mão

Ngày mới hôm nay tuổi Mão nhờ cục diện tam hội nâng đỡ nên đường tình duyên tốt đẹp hơn trước. Đối phương dần hiểu và thông cảm cho nỗi khó khăn của con giáp này, không còn nghi ngờ, hiểu lầm nữa. Điều này cũng là vì bản mệnh biết cách dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục đối phương lắng nghe mình.

Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cơ hội gặp được mối nhân duyên phù hợp thông qua sự mai mối, giới thiệu của bạn bè. Ban đầu chỉ là tình bạn thông thường nhưng sau quá trình tiếp xúc sẽ thấy phù hợp và phát triển quan hệ lên mức cao hơn.

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Ngày mới hôm nay tuổi Mão nhờ cục diện tam hội nâng đỡ nên đường tình duyên tốt đẹp hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất trong ngày thứ năm này nhờ tam hội trợ lực, nhờ thế mà không vấp phải sự phản đối, cản trở của bất cứ ai. Người độc thân sớm tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi được sự ủng hộ và chúc phúc của gia đình, bạn bè nên vô cùng hạnh phúc và có thể bàn tính đến chuyện trăm năm.

Lục hợp quý nhân sẽ dẫn dắt người còn độc thân đến với ngưỡng cửa tình yêu. Đừng ngập ngừng do dự nữa mà hãy mở cửa trái tim mình đi. Người đã có đôi có cặp tận hưởng những giây phút ngọt ngào, vui vẻ bên cạnh nhau.

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Lục hợp quý nhân sẽ dẫn dắt người còn độc thân đến với ngưỡng cửa tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong vận trình tình cảm. Con giáp này được người nào đó dẫn dắt, giới thiệu làm quen với đối tượng khá ưng ý. Mối quan hệ tiến triển vượt ngoài mong đợi, nhân duyên trong ngày cực tốt mang đến hạnh phúc ngập tràn cho bản mệnh.

Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận niềm vui sắp tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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